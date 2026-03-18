Los Astros de Jalisco brillan más que los Rayos de Hermosillo y pegan primero en la serie

Hermosillo, Sonora.- Los Astros de Jalisco llegaron a la Arena Sonora cómo líderes invictos de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa y demostraron que son de otra galaxia; tras imponerse por 83-64 a los Rayos de Hermosillo en el primero de la serie.

Los hermosillenses, envalentonados por la limpia que consiguieron en casa ante los Halcones de Obregón el fin de semana pasado, buscaron darle pelea a los jaliscienses y al menos por un cuarto, lo consiguieron. Para su mala suerte, los Astros se alinearon y lo hicieron del lado de los visitantes.

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Pero antes, los capitalinos salieron valientes y con un despliegue de buen baloncesto, dominaron las acciones del primer cuarto que se quedaron por 21-19, gracias a una férrea defensa de su aro y una ofensiva en transición que les redituó en una considerable cantidad de puntos. Pero a partir de ahí, todo fue para los tapatíos, quienes se adueñaron de la duela en la Arena Sonora con un ataque que quedó prácticamente sin respuesta: 20-4, para irse al descanso del medio tiempo con la pizarra a su favor por 39-25.

El ataque de los jaliscienses luce demoledor

La diferencia sin lugar a dudas en el marcador fue el aporte de la banca, donde los Astros sumaron 16 unidades, por tan sólo 4 de los hermosillenses; además de una mejor efectividad en tiros de campo de 43 por ciento (10-23), por únicamente 34 por ciento de los Rayos (10-29)

Hermosillo aprovechó el entretiempo para ajustar sus piezas y salió con otra mentalidad para el tercer cuarto, y de la mano de Romeao Ferguson se metieron de lleno al encuentro y llegaron a acortar la distancia 40-45 con 5:00 minutos por jugar. Pero Jalisco respondió y lo hizo fuerte, para volver a tomar considerable distancia que al final del tercer cuarto ya era de 19 puntos: 63-44.

Los Astros se mantienen invictos en el torneo

Los últimos 10 minutos solo fueron un trámite, donde los Astros mostraron que también tienen una banca que puede mantener el ritmo de los titulares, prueba de ello es que tras finalizar el encuentro, arrollaron 40-13 a los hermosillenses que vieron rota su racha de victorias.

El ataque de los Astros lo encabezó Alfonso Burke III con 23 puntos, Christopher Perry aportó 17 unidades y Daishon Smith 10; mientras que por Rayos respondieron Romeao Ferguson con 21 puntos y siete rebotes; además de Kiandre Gaddy con 10 unidades más. El segundo encuentro de la serie entre Rayos y Astros en la Arena Sonora se jugará este jueves, en punto de las 20:30 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui