México, sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU: Gobierno de Sheinbaum celebra

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 18 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, confirmaron que México será sede, por primera vez, del Congreso Mundial de Turismo Deportivo organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Turismo.

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria federal, se trata de un congreso de alto nivel que reunirá a representantes de más de 140 países y a más de 500 afiliados del organismo internacional, consolidando a México como un referente en la industria del turismo deportivo. Asimismo, señaló que este evento marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que se realiza fuera de Europa.

#MañaneraDelPueblo | MÉXICO SERÁ SEDE DEL CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO DEPORTIVO



La Secretaría de Turismo informó que el país albergará este importante evento de ONU Turismo en septiembre, siendo la primera vez que se realiza fuera de Europa.



Además, el Tianguis Turístico… pic.twitter.com/oid2pUXqWo — El Nopal Times (@ElNopalTimes) March 18, 2026

El evento se realizará los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México (CDMX), una de las sedes más emblemáticas del país para eventos internacionales.

De acuerdo con Rodríguez Zamora, la elección de México como sede responde al modelo de turismo deportivo que ha desarrollado el país en los últimos años. Este esquema ha permitido atraer visitantes durante todo el año, reducir la estacionalidad y generar derrama económica en distintas regiones. Además, el congreso reunirá a representantes de más de 40 potencias globales del ámbito deportivo y empresarial, lo que abre la puerta a nuevas inversiones y alianzas estratégicas.

¿Qué actividades tendrá el evento?

El Congreso Mundial de Turismo Deportivo incluirá:

Más de 40 ponencias internacionales

Encuentros con inversionistas

Recorridos turísticos para los asistentes

El objetivo es impulsar el desarrollo del turismo vinculado al deporte, un sector que ha cobrado relevancia por su capacidad de generar ingresos y posicionamiento internacional.

Turismo en México crece con cifras récord en 2026

En paralelo al anuncio, la secretaria de Turismo presentó cifras positivas para el sector. Durante el primer bimestre de 2026, México registró 8.84 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento frente a enero de 2025. Este flujo turístico generó una derrama económica superior a los tres mil millones de dólares, es decir, un incremento del cuatro por ciento en comparación con el año anterior.

Estos indicadores, sumados a la realización del congreso, colocan a 2026 como un año clave para la consolidación turística y económica del país.

Rodríguez Zamora adelantó que este no será el único evento de alcance global en el país este 2026. También se contempla la realización de un Congreso de Turismo Cultural Internacional, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'