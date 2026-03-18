Neymar lanza duro mensaje a Ancelotti por dejarlo fuera de la convocatoria de Brasil: "¿Y yo qué?"

Ciudad de México.- Neymar sigue buscando por todos los medios volver a vestir los colores de la Selección de Brasil a menos de tres meses para que llegue la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026. El atacante envió un fuerte mensaje a Carlo Ancelotti tras descubrir que volvió a quedar fuera de la convocatoria para los partidos en la fecha FIFA de marzo que tendrá la 'Scratch du Oro'.

La 'disputa' entre Neymar y el seleccionador de Brasil comenzó hace varios meses, luego de que el delantero hiciera públicas sus intenciones de disputar la que se convertirá en la última justa mundialista de su carrera. La respuesta de Ancelotti fue contundente, pues aseguró que será considerado solamente si se encuentra en un perfecto estado físico, tras las constantes lesiones que ha sufrido el atacante.

#Deportes | Neymar en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026; Ancelotti pone ultimátum al jugador brasileño ?uD83DuDE31https://t.co/HyIkfzACBn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

El pasado lunes, 16 de marzo, la Federación Brasileña de Fútbol hizo pública la lista de jugadores que serán convocados para los compromisos en la última ventana internacional antes del Mundial 2026. Neymar recibió la noticia mientras estaba en una sesión de fisioterapia en el centro de entrenamientos del Santos.

La primera reacción del jugador fue un 'reproche' entre risas junto a sus compañeros, en el cual hizo un llamado directo hacia el entrenador de Brasil: "¡Maldita sea, Ancelotti! ¿Y yo qué?". Después de ello, el jugador expresó sentirse triste tras haber sido dejado a un lado de nueva cuenta, pero reiteró que seguirá apoyando a todos sus compañeros.

No nos llamaron. Estoy triste, obviamente, pero así son las cosas. Es justo lo que dije ayer: esté yo o no, siempre apoyaré a la selección. Y eso está bien. Necesito trabajar, entrenar y jugar, para que, si se presenta la oportunidad de estar en el Mundial, esté preparado".

Pese a no haber recibido la convocatoria, Neymar aseguró que esto le servirá como motivación para seguir trabajando duro con el Santos, tratando de estar 100 por ciento sano para cuando reciba el ansiado llamado. "El enfoque está en seguir trabajando, en continuar mejorando en todos los aspectos. Si surge una oportunidad, estaré listo".

Neymar acompanhando a convocação da Seleção Brasileira e reagindo a sua ausência na lista.



uD83DuDCF9: Neymar/Youtube. pic.twitter.com/mNRORMiOK1 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui