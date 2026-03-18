Respaldo de lujo para el choque de Benavidez vs Ramírez: Habrá tres guerras mexicanas

Las Vegas, Nevada. - Una de las fechas más esperadas para todos los amantes del boxeo es el 5 de mayo, pues en la última época, históricamente grandes figuras del boxeo mexicano suben al ring para conmemorar ese día y este año no será la excepción en Las Vegas, Nevada.

En los últimos años, Saúl 'Canelo' Álvarez era el encargado de estelarizar dichas fechas, pero con su regreso al ring hasta septiembre, el sinaloense Gilberto 'Zurdo' Ramírez (48-1, 30 ko's) y el de ascendencia azteca David Benavidez serán los protagonistas de una histórica velada que se realizará en el T-Mobile Arena el 2 de mayo.

En juego estará el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero, que expondrá el de Mazatlán. Mientras que 'El Bandera Roja' Benavidez pondrá en juego su marca perfecta de 31-0 con 25 nocauts y su estatus de uno de los mejores libra por libra del mundo.

Explosiva cartelera

Aunque el choque entre Benavidez y Ramírez genera una gran expectativa en el aficionado, el respaldo del evento será completamente de lujo, pues serán auténticas guerras mexicanas. En la coestelar, Armando 'El Toro' Reséndiz (16-2, 11 ko's) pondrá en juego su corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 168 libras, ante el exmonarca de peso superwelter Jaime Munguía (45-2, 35 ko's).

Por otra parte, el contendiente mundial Óscar 'La Migraña' Duarte (30-2-1, 23 ko's) tendrá una de las pruebas más importantes de su carrera cuando se mida frente al aguerrido Ángel 'Tashiro' Fierro (23-4-2, 18 ko's), quien viene de cumplir con una sanción que le impusieron por su mal comportamiento en su más reciente presentación. El ganador de este duelo se podría convertir en el próximo retador de los superligeros.

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Benavidez vs. Zurdo uD835uDC2DuD835uDC1AuD835uDC24uD835uDC1EuD835uDC2C uD835uDC28uD835uDC2FuD835uDC1EuD835uDC2B T-Mobile Arena on May 2! uD83DuDD25 #BenavidezZurdo | May 2 pic.twitter.com/GqwMPqzeIF — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) March 17, 2026

Mientras que la pelea que abrirá la cartelera estelar de ese día es otra guerra tricolor, que protagonizarán el invicto de La Paz, Isaac Lucero (18-0, 14 ko's), y el zacatecano Alan Sandoval Gutiérrez (30-0-1, 19 ko's), quien al igual que su rival ostenta una marca perfecta. Ese combate está programado en la división superwelter.

Peleas confirmadas

David Benavidez vs Gilberto Ramírez (Campeonato OMB de peso crucero)

Jaime Munguía vs Armando Reséndiz (Campeonato AMB de peso supermediano)

Ángel Fierro vs Óscar Duarte

Isaac Lucero vs Alan Sandoval

Fuente: Tribuna del Yaqui