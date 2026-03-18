Rob Manfred no descarta trasladar el Clásico Mundial de Beisbol a media temporada de MLB

Miami, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol recién llegó a su fin con la coronación de Venezuela, después de vencer a Estados Unidos dejando récords de asistencia y audiencia en retransmisión, algo que llama poderosamente la atención del comisionado de MLB, Rob Manfred.

Fue tanto el éxito del torneo que ya se habla de que en algún momento en el futuro este podría trasladarse a mitad de temporada, cuando los equipos serían menos propensos a restringir a los jugadores. Y es que desde su creación en 2006, el Clásico se ha jugado durante los entrenamientos de primavera. Esto provoca que las reglas del torneo incluyan restricciones en el número de lanzamientos de los pitchers, y los equipos pueden exigir límites más estrictos o negar permiso a los jugadores para participar.

Team Venezuela stamps itself as a #WorldBaseballClassic champion uD83DuDC51 pic.twitter.com/tY7ze9IRy0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

"Obviamente tenemos compromisos con Fox en cuanto al Juego de las Estrellas a mitad de temporada hasta el 28", dijo el comisionado de beisbol durante una entrevista con la agencia The Associated Press. "A medida que el juego sigue evolucionando, hemos hablado sobre los torneos de mitad de temporada en general. Y desde luego, si decidimos tomarlo en serio, sobre un torneo de mitad de temporada, sería una oportunidad ideal".

Manfred se mostró más que satisfecho con el éxito del Clásico

Sin embargo, el creciente interés de los aficionados por esta competencia podría obligar a un replanteamiento en cuanto a la fecha de su realización y una mayor flexibilidad en sus reglamentos. Tan solo este año, el WBC (por sus siglas en inglés) atrajo a un millón 619 mil 839 aficionados en 47 partidos, un aumento del 24 por ciento respecto al máximo anterior de un millón 306 mil 414 en 2023.

Miles de aficionados presenciaron los encuentros

El torneo inicial en 2006 atrajo a 740 mil 451 espectadores en 39 partidos. El enfrentamiento más visto de 2006 fue la victoria de México en segunda ronda sobre Estados Unidos con 2.46 millones de espectadores en ESPN. "No se parece en nada a donde empezamos en 2006", dijo Manfred. "Este, siento que fue a otro nivel. Establecimos un récord de asistencia tras la primera jugada. Cuando llegamos a semifinales y a la final, todo era pan comido".

Venezuela se coronó después de un gran torneo

"La cuestión para nosotros es si lo hacemos en el 2029 o en el 2030, en tres años o en cuatro años. Hoy estoy recibiendo muchos correos electrónicos de gente diciendo que no los hagamos esperar cuatro años más para esto", dijo Manfred. "Creo que un ciclo de tres o cuatro años es probablemente adecuado para el evento. El momento dependerá de lo que hagamos respecto a los esfuerzos internacionales relacionados. Sigo siendo optimista respecto a los Juegos Olímpicos y, obviamente, si jugamos en los Juegos Olímpicos es en un periodo corto, desde julio del 28 hasta la primavera del 29, y eso es algo que tendremos que tener en cuenta. No digo que sea determinante para el resultado, pero es algo en lo que tendremos que pensar".

Fuente: Tribuna del Yaqui