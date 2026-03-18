Santiago Giménez es 'ignorado' por Javier Aguirre; no será convocado para el México contra Portugal

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá dos importantes encuentros a finales de marzo como preparación para la Copa del Mundo 2026 y, a pesar de ser una fecha FIFA, Javier Aguirre habría tomado la decisión de no convocar a uno de sus delanteros en Europa. El 'sacrificado' será Santiago Giménez, quien se perderá el partido ante Portugal, el cual será la reapertura del Estadio Azteca, además del duelo contra Bélgica.

'Santi' atravesó un prolongado proceso de rehabilitación que lo mantuvo alejado de las canchas por más de cuatro meses, debido a un problema en el tobillo, el cual se fue agudizando con el correr de las semanas. Primero se intentó una recuperación conservadora, pero ante el nulo avance en el proceso, terminó visitando el quirófano para ser sometido a una cirugía en diciembre del 2025.

Desde entonces, su futuro había sido incierto, pues Massimiliano Allegri, entrenador del cuadro 'Rossoneri', aseguró en más de una ocasión que su regreso a las canchas estaba lejos de suceder, hasta que el mismo estratega informó de su reincorporación a los entrenamientos. Santiago fue dado de alta de la primera fase de la rehabilitación para comenzar con los trabajos físicos, apoyado en el cuerpo sanitario del AC Milan.

#Deportes | 'Santi' Giménez vuelve a entrenar con el AC Milan; esta sería la fecha para su regreso a las canchas ?uD83DuDC64https://t.co/KduMcxfJwu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

A pesar de que ya trabaja junto con sus compañeros, el 'Bebote' no fue convocado para el último partido del conjunto milanés en la Serie A y su actividad más reciente fue en octubre del año anterior. Sería por esta falta de continuidad que Giménez no estará convocado para los siguientes duelos del 'Tricolor'.

El encargado de adelantar dicha información fue Gibrán Araige, periodista, quien aseguró que la decisión fue enteramente del 'Vasco' Aguirre y ya le fue notificada al delantero nacional. El colaborador de TUDN añadió que esta medida es para prevenir una recaída, pues priorizaron que Santiago Giménez continuara con la rehabilitación en su club.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD? ¡BEBOTE, DESCARTADO! ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



De acuerdo a información de Gibran Araige de TUDN, el AC Milan solicitó al Vasco Aguirre no convocar a Santiago Giménez para los juegos amistosos ante Portugal y Bélgica… ¿la razón? Aún no está al 100% tras la lesión que sufrió.



Siguen las bajas… pic.twitter.com/EtzzmRhJSb — AS México (@ASMexico) March 17, 2026

Además de 'Santi', el periodista adelantó otros 10 nombres que serán las grandes ausencias para los partidos programados en la última ventana internacional previa a la justa. Jugadores que tienen semanas lesionados, como César Huerta y Edson Álvarez, se mezclan con elementos como Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz, quienes por sus recientes problemas musculares han quedado descartados para el Mundial 2026.

#Deportes | Selección Mexicana se queda sin portero para el Mundial 2026; América confirma la lesión de Malagón ?uD83DuDC64?https://t.co/ENKNjsmyfJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui