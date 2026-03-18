Se viene el segundo Torneo de Pesca de Jurel San Carlos 2026, este próximo fin de semana

San Carlos, Sonora.- De nueva cuenta, San Carlos, Nuevo Guaymas se viste de gala para celebrar el segundo Torneo de Pesca de Jurel 2026, el cual se llevará a cabo este sábado 21, con una bolsa a repartir de 155 mil pesos en premios. El evento reúne a una gran comunidad apasionada por el deporte de la pesca y el mar, en beneficio de la benemérita Cruz Roja.

Las actividades de este nuevo torneo arranca el viernes 20, con el rompehielo que se realizará de 17:00 a 21:00 horas en el Club de Yates de San Carlos, donde los participantes podrán convivir previo a esta nueva aventura. La competencia arrancará a las 7:00 horas del sábado cuando los botes y lanchas se la lancen a las aguas del paradisiaco puerto sonorense en busca de los mejores ejemplares de este pez, para finalizar a las 14:00 horas y posteriormente, se realizará la ceremonia de premiación en el mismo Club de Yates.

Se espera la participación de pescadores de todo el estado

Este evento viene a demostrar el atractivo que representa el puerto de San Carlos, después de que el pasado fin de semana se realizara con gran éxito el Maja el Grande, Esto es Pesca, competencia enfocada en la captura de jurel yellowtail que reunió a 34 embarcaciones y pescadores provenientes de distintos puntos del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui