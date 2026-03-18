Shohei Ohtani impresiona en su debut como lanzar en el Spring Training de Dodgers

Arizona, Estados Unidos.- Ni el intenso calor que se sentía en el complejo de entrenamientos de los Dodgers en Glendale, impidió que Shohei Ohtani brillara sobre la lomita en su debut como lanzador para Los Ángeles y Willy Adames fue testigo de ello.

El campocorto de los San Francisco Giants fue superado por una recta de 99 millas por hora para el primer ponche del lanzador derecho este miércoles. Nada mal para ser un tipo que no ha pasado mucho tiempo en el montículo en los últimos dos años y medio.

Four strikeouts from Shohei in his first #DodgersST start! pic.twitter.com/CU2EMxSRM8 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 18, 2026

Ohtani lució en gran forma durante su debut en el montículo en los entrenamientos de primavera, permitiendo un hit, con dos bases por bolas y un golpe, mientras recetaba cuatro ponches en cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras contra los San Francisco Giants. Realizó 61 lanzamientos, incluyendo 34 strikes.

El japonés lució en su primera salida

"El juego fue realmente bueno, y se va a poner más claro a medida que salga y tenga pitcheo regular", dijo el mánager Dave Roberts. "Pero, hombre, estuvo realmente bien. Sabe que solo le quedan un par de partidos antes de que empiece la temporada, así que estaba concentrado. Que llegara hasta la quinta entrada fue una gran victoria para nosotros".

El jugador de dos vías no se inmutó ante las condiciones récord de calor en Arizona, necesitando solo cinco lanzamientos para superar la primera entrada mientras las temperaturas subían a los 100 grados en Camelback Ranch. En la segunda, permitió un doble de apertura a Heliot Ramos antes de retirar tres entradas seguidas, incluyendo a Adames y Will Brennan por ponches.

Ohtani realizó poco más de 60 lanzamientos

"Hoy he quedado bastante contento con el recuento de lanzamientos", dijo Ohtani a través de un intérprete. "En cuanto a la próxima entrega, quiero ser mejor ejecutando en los casos de dos strikes. Simplemente no terminé a los bateadores tanto como quería".

Esta fue su primera vez sobre el montículo en un entorno competitivo desde el séptimo partido de la Serie Mundial el 1 de noviembre. Roberts dijo que espera que Ohtani tenga una última apertura en la pretemporada la próxima semana antes de que empiece la temporada regular el 26 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui