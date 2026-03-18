Sonora obtiene más de 50 boletos para la Olimpiada Nacional de luchas asociadas

Oaxaca, México.- El estado de Sonora pegó duro en la disciplina luchas asociadas, pues logró tener una jornada histórica al conseguir 27 medallas y asegurar 59 plazas a la Olimpiada Nacional 2026, en el certamen regional que se realizó el pasado fin de semana en Oaxaca.

La increíble cifra de metales se repartió en 10 oros, 12 platas y cinco bronces; por lo tanto, esos 27 gladiadores amarraron el lugar de manera directa a la fase nacional, mientras que los otros 32 clasificaron al posicionarse entre los nueve primeros de su categoría, división y respectiva rama.

Resultados

De los 58 boletos, 23 correspondieron al estilo greco, de las cuales fueron 13 medallas: par de oros, siete platas y cuatro bronces; 19 fueron en la femenil, con un total de siete preseas: tres doradas, tres plateadas y una de bronce. A eso se tienen que agregar las 17 de estilo libre con siete metales: cinco áureas y dos de color argento, divididas en las categorías U13 (Infantil), U15 (Escolar), U17 (Cadetes) y U19 (Juvenil).

Selección Sonora

Entre los que lograron subir a lo más alto del podio en la disciplina grecorromana se encuentran: Gonzalo Figueroa (categoría U15 en la división de 44 kilogramos) y Adrián Prado (U15 en 52); mientras que en la rama femenil: Adriana Valdez (U13 en 33), Mayli Escalante (U15 en 42) y Sofía Luna (U20 en 55); y en la libre se llenaron de gloria Ángel Sebastián Beltrán (U13 en 41), Manuel Ricardo Somoza (U15 en 68), Samuel Morales (U15 en 75), Gerardo Ibarra (U20 en 110) y Nicolás Santacruz (U20 en 125).

Los subcampeones fueron Alexander Prado (U13 en 32), Darío Mora (U13 en 41), Axel Tapia (U15 en 48), Kevin Bustamante (U17 en 68), José Luis Peraza (U13 en 57), Javier Calva (U13 en 62) e Íker Castillo (U15 en 62) en grego; en la femenil: Alexis Astorga (U13 en 31), Alessandra Segovia (U17 en 46) y Nahomi Grijalva (U17 en 46); en la libre, la plata cayó para Fabián Saavedra (U17 en 65) y Miguel Adrián Rivera (U17 en 80).

A su vez, las cinco medallas de bronce; cuatro quedaron en la modalidad de grecorromana con Ian Durazo (U13 en 47), Raúl Castillo (U17 en 65), Alexis Campillo (U17 en 60) y Yurem Aguilar (U20 en 55); el último metal de tercer lugar fue en la femenil a través de Victoria Molina (U13 en 29), para totalizar las 27 medallas de los gladiadores sonorenses.

Los participantes con sus metales

Con este número de medallas y los boletos obtenidos a la siguiente ronda, el estado demuestra el gran crecimiento que ha tenido en luchas asociadas, un deporte que por muchos años no contaba con grandes representantes a nivel regional y sobre todo nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui