Tigres va por la remontada ante Cincinnati en la Concachampions; Pizarro lanza mensaje de confianza

Ciudad de México.- Los Tigres buscarán hacer una remontada épica en los octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se encuentran abajo en el marcador global ante el Cincinnati FC. Por parte de Guido Pizarro, entrenador de la escuadra mexicana, hay una amplia confianza en que podrán lograrlo y aseguró que sus jugadores son los únicos que tienen la capacidad de lograrlo.

A pesar de que en el papel tiene una plantilla con un nivel muy superior, el conjunto regiomontano terminó siendo goleado en el partido de ida con marcador de tres anotaciones por cero. Kévin Denkkey inauguró la cuota de anotaciones al minuto 6 y completó su doblete en el cierre del encuentro, mientras que Tom Barlow fue el responsable de la diana restante para que el Cincinnati FC tomara la delantera en la eliminatoria de la Concachampions.

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A pesar de la amplia diferencia que hay en el marcador global, Pizarro afirmó que tiene plena confianza en que Tigres podrá avanzar a los cuartos de final de la Concachampions, aunque añadió que todos sus jugadores están conscientes de la dificultad que representará lograr esa hazaña.

Estoy confiado en que podemos hacer la remontada, consciente de que si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros; hay que hacer un partido perfecto para poder conseguir el pase".

"Si hay un equipo que puede remontar somos nosotros": Guido Pizarro.#TigresUANL #ChampionsCup pic.twitter.com/hCpnu7T5pE — RG La Deportiva (@rg690) March 18, 2026

Sobre la estrategia a abordar, el estratega argentino aseguró que la clave para conseguir el boleto será la contundencia en la última línea, punto que les faltó mejorar para haber recortado en el marcador del partido de ida. Además, señaló que no solo podrán enfocarse en la ofensiva, pues con un equipo de la calidad como lo es el Cincinnati FC, deben estar bien parados en la zaga central.

Por último, Guido Pizarro añadió que aún está en duda la participación de Fernando Gorriarán, quien aún trabaja apartado del equipo para tratar de recuperarse del problema muscular presentado en las últimas semanas. "Esperaremos hasta la última instancia; la idea es no arriesgar nada, es un jugador importante, pero si no, tenemos equipo para enfrentar el partido mañana".

uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC2F Claro, Capitán, este jueves Equipo y Afición haciendo su partido para juntos ir por el objetivo.



¡Somos los de La U y vamos hasta el último aliento!



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Fuente: Tribuna del Yaqui