Aficionados paralizan Venezuela y festejan a lo grande el título del Clásico Mundial de Beisbol

Caracas, Venezuela.- El eco del histórico campeonato conquistado el pasado martes en el Clásico Mundial de Beisbol sigue vigente para el equipo de Venezuela, ya que tanto este miércoles 17 como el jueves 28 de marzo miles de aficionados festejan a lo grande en las calles.

Un video publicado por el periodista Robert Lobo sale a relucir cómo una multitud de aficionados inundó la Avenida Bolívar en la capital de Caracas, con una caravana de motocicletas, automóviles y personas marchando en diferentes sectores de la región con una gigante bandera del país.

La celebración en la Plaza Sadel también fue igual de asombrosa, con una gran cantidad de público estallando en celebración después del último out. Por otra parte, la euforia estuvo acompañada de bailes y música característica de este país, que siempre se ha reconocido como una potencia en el 'rey de los deportes'.

Aficionados celebrando

La selección jamás había conquistado dicha corona; su mejor actuación fue hace un par de ediciones, cuando se instalaron en la ronda de semifinales. Ahora, con una base comandada por el capitán Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Ronald Acuña, entre otros, los de la vinotinto son apenas el tercer país que logra levantar el trofeo del Clásico Mundial.

El propio gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el miércoles 18 de marzo día de júbilo nacional, no laboral, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, haciendo más grande el festejo en las calles.

Cabe destacar que en las celebraciones no estuvieron presentes directivos y peloteros del equipo que logró la historia, ya que muchos de ellos pertenecen a diferentes organizaciones de la MLB, por lo que se tuvieron que reportar para intensificar los entrenamientos, previo al arranque de temporada.

"LOCURA"



Porque así se festejó en Caracas el momento en que Venezuela se consagró campeón del mundo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Se volvieron completamente locos, qué pedazos de tipazos.

pic.twitter.com/Fc9kvon1SW — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 18, 2026

Audiencia para la historia

Por otra parte, la transmisión por televisión de la gran final entre Estados Unidos y Venezuela que se jugó el martes tuvo la mayor audiencia en la historia del torneo, según lo dio a conocer la cadena de FOX Sports. Fue un total de 10.784 millones de personas los que sintonizaron la televisión para ver a los de la Vinotinto conquistar su primer título internacional con un marcador de 3-2.

Fuente: Tribuna del Yaqui