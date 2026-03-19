Alivio en el Barcelona: Joan García no presenta lesión tras duelo de Champions League

Ciudad de México.- Tras las alarmas que se encendieron en el partido de la Champions League, los aficionados del Barcelona pueden respirar con calma, luego de que se revelara que Joan García está completamente sano. El arquero no solo podrá continuar con normalidad en las actividades relacionadas con el club, sino que estará disponible para ser llamado por la Selección Española para la fecha FIFA de marzo.

Dicha lesión se tuvo en el partido de vuelta de los octavos de final en la Champions League cuando la escuadra catalana se enfrentó al Newcastle, a quienes terminaron superando con una goleada, apoyados en mayor parte por los dobletes de Raphinha y Robert Lewandowski. Ya se jugaban los minutos finales cuando Joan detuvo un disparo, aunque el movimiento causó dolor en la pantorrilla derecha.

El guardameta terminó siendo sustituido y, al abandonar la cancha del Camp Nou, se fue directo hacia los vestidores, lo cual causó más pánico entre los aficionados. Al finalizar dicho encuentro, Hansi Flick aseguró que tras la revisión inicial, todo parecía indicar que la lesión no era algo de gravedad, aunque debían esperar a que el jugador fuese sometido a las pruebas más especializadas.

#Deportes | Barcelona enciende las alarmas; clasifica en Champions League pero pierde a Joan García ???https://t.co/hyKCITkcih — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Varios medios cercanos al club aseguraron que García había presentado alguna microrrotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda, lo cual fue desmentido por el parte médico oficial publicado en los canales oficiales del Barcelona. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que Joan García no había sufrido ningún tipo de lesión y solo se trató de una sobrecarga muscular.

Con esta noticia, se garantiza que el cancerbero podrá continuar con sus entrenamientos a la par del equipo y estará presente en la siguiente jornada de LaLiga, además de estar disponible para cuando inicie la siguiente fase de la Champions League. Del mismo modo, Joan García podrá ser convocado por 'La Roja' para sus compromisos en la ventana internacional de los próximos días.

uD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDD7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDDF uD835uDDE8uD835uDDE3uD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDE7uD835uDDD8



Following today’s tests, Joan Garcia has been cleared with no injury and will be available for selection. pic.twitter.com/3wfx5AWjgE — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 19, 2026

También, trascendió de manera extraoficial que Eric García tampoco resultó con una nueva lesión y todo se trató de una sobrecarga muscular que arrastra desde hace varias semanas. El zaguero apenas pudo disputar 21 minutos del duelo ante el Newcastle, pero el cuerpo sanitario del equipo no vio necesario someterlo a pruebas especializadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui