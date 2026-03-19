Álvaro Fidalgo recibe la primera convocatoria por México; enfrentará a Portugal y Bélgica

Ciudad de México.- Javier Aguirre presentó la lista de convocados de la Selección Mexicana para los compromisos de la fecha FIFA en marzo y, además de varios regresos importantes, una de las mayores sorpresas es el llamado de Álvaro Fidalgo. El 'Maguito' vestirá por primera ocasión la playera del combinado 'Tricolor', con quienes pudiera debutar en los partidos contra Portugal y Bélgica.

Cabe recordar que Fidalgo es nacido en España, pero desde noviembre del 2024, obtuvo la nacionalidad mexicana, teniendo así la oportunidad de representar al país en eventos deportivos. Su disponibilidad se puso en juego luego de su salida del América, pues aún no se tenía la autorización por parte de la FIFA para ser tomado en cuenta luego de que estuviera en duda si pudo cumplir con todos los requerimientos.

Al momento, el 'Maguito' milita con el Real Betis y justamente se encontraba en la cancha disputando un encuentro de la Europa League cuando fue revelada la nueva convocatoria. El listado se vio marcado por los regresos de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones aunque también, la incorporación de Fidalgo ha sido resaltada por miles de internautas.

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El centrocampista ofensivo se unió a una reducida lista de 17 naturalizados que jugaron para la Selección Mexicana, donde Argentina lidera los aportes con nueve elementos. España se encuentra en el segundo lugar con cuatro jugadores, mientras que Brasil cierra el podio con dos futbolistas.

Además, Fidalgo buscará incorporarse a un club más selectivo, ya que de los 17 naturalizados, solo seis de ellos han podido disputar una Copa del Mundo, siendo el caso más cercano el de Rogelio Funes Mori, quien vio actividad en Qatar 2022. Ahora ya dentro del combinado 'Tricolor', Álvaro se perfila no solo para ser llamado a la justa internacional, sino que también podría afianzarse en la titularidad ante las numerosas bajas por lesión en el mediocampo.

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Primera convocatoria de ÁLVARO FIDALGO, el regreso de OCHOA y QUIÑONES. ?? pic.twitter.com/JqvtOpEcxM — FOX (@somos_FOX) March 19, 2026

El 'Maguito' pudiera tener su debut como seleccionado mexicano el próximo sábado, 28 de marzo, cuando los dirigidos por Javier Aguirre se enfrenten a Portugal, partido que servirá como reapertura del Estadio Azteca. Además, el conjunto nacional cerrará sus actividades del mes enfrentando a Bélgica en territorio estadounidense.

Fuente: Tribuna del Yaqui