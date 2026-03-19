América se 'despide' del Ciudad de los Deportes; afinan su regreso al renovado Estadio Azteca

Ciudad de México.- Las Águilas del América recibieron al Philadelphia Union en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, en lo que podría ser el último duelo que disputen como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes. La directiva de Coapa ya cuenta las horas para volver a ocupar el Estadio Azteca, el cual tendrá su reapertura en un par de semanas con el partido entre México y Portugal.

Cabe recordar que el América ha estado utilizando sedes alternas desde mayo de 2024, cuando el 'Coloso de Santa Úrsula' cerró sus puertas para iniciar el proceso de remodelación de cara a su tercera inauguración mundialista. Dicho inmueble fue sometido a una renovación integral, que incluyó el cambio de butacas, modernización de palcos, mejoras en la iluminación, adecuaciones en zonas de prensa y diversas innovaciones para los aficionados.

El Azteca, que ahora será conocido como Estadio Banorte, será entregado en los próximos días, ya que la ceremonia de reapertura se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana se enfrente a Portugal. Tras ese compromiso internacional, el inmueble no tiene eventos programados, situación que sería aprovechada por el conjunto azulcrema.

De acuerdo con lo informado por la FMF, el América ya realizó la solicitud y el papeleo correspondiente para volver a utilizar el Estadio Azteca como su casa. Aprovechando el parón por la fecha FIFA y la calendarización del Clausura 2026, las Águilas podrían regresar a su Nido en el partido frente a Cruz Azul.

#Deportes | América busca regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026; Mikel Arriola confirma el proceso ?uD83CuDFDF?https://t.co/DNAxF6Qo73 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues en caso de que el América avance a la Liguilla y a las instancias finales de la Concachampions, tendría que volver al Estadio Ciudad de los Deportes. El Azteca será entregado a la FIFA en los primeros días de mayo para afinar los últimos detalles rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Esta situación obligaría al cuadro azulcrema a regresar temporalmente a sus sedes alternas, y no sería sino hasta el arranque del siguiente torneo cuando puedan instalarse de forma definitiva en la que ha sido su casa desde 1970, poniendo fin a esta etapa de transición.

A 10 DÍAS del MÉXICO vs PORTUGAL uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDF9



El Estadio Banorte afina los últimos detalles para su reinauguración uD83CuDFDF?



Será el próximo sábado 28 de marzo cuando abra sus puertas en un partido IMPERDIBLE por @AztecaSiete uD83DuDC40#MiSelecciónAzteca



uD83DuDCC5 Sábado 28 de marzo

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uD83DuDCFA… pic.twitter.com/zvigyz67TB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui