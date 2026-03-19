Arranque prometedor de la delegación sonorense en la Olimpiada Regional de Boxeo

Chihuahua, Chihuahua.- Tal y como se esperaba, los integrantes de la selección Sonora de Boxeo no defraudaron en su debut en la Olimpiada Regional 2026, que comenzó este jueves 19 de marzo en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo de la capital chihuahuense.

En este primer día de actividades, los pugilistas salieron con la mano en alto en nueve de los 14 combates que protagonizaron, sellando con esto la mitad de los participantes su pase a la siguiente ronda y soñar con avanzar a los Juegos Nacionales.

En la categoría Sub 17, el estado consiguió seis victorias; tres de esos combates se ganaron por la vía de los puntos. Uno de los que cumplió es el ya medallista nacional, José Alejandro Cerecer, quien derrotó a Íker Sandoval de Baja California (división de los 46 kilogramos); además, Aracely Silva (48) y Britani Amileth Padilla (52) se llevaron la victoria por decisión, tras doblegar a las sudcalifornianas Jimena Rivas y Camila Arellano.

Alejandro con la mano en alto en su primer pelea

Por otra parte, dos sonorenses se llevaron el triunfo por decisión dividida: Gilberto Coronado (52) y Azael Eduardo Ruiz (66), quienes se impusieron a Rafael Bedolla y el bajacaliforniano César Martínez. La otra victoria fue para Damaris Xiomara Fernández (63) debido a la regla de walkover, ya que la local Yajaira Vanessa Núñez no cumplió con el peso establecido.

En la división Sub 19, los pugilistas sonorenses sacaron tres triunfos, figurando la victoria de Irving Guadalupe Padilla por la vía corta, ante el sinaloense Jesús Alejandro Estrada; las otras victorias cayeron por decisión, siendo los ganadores el dos veces medallista nacional Marcos Castañeda (60) y Kimberly Soto (48), tras superar al bajacaliforniano Hassiel Barriga y a la chihuahuense Frida Martínez.

Sonora con balance positivo

Mientras que del otro lado de la moneda, los cinco reveses los sufrieron: Axel Coronado (60 kilogramos), Carlos Peña (65), Luis Eduardo López (90), Yamileth Esquer (57) y Fernanda Andrade (65). Hay que recordar que las actividades seguirán este viernes 20 de marzo en Chihuahua, a partir de las 11:00 horas tiempo de Sonora, con la segunda de tres sesiones de peleas programadas para celebrarse del jueves al sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui