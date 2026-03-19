Cibacopa: Los Halcones de Obregón regresan al Nido para recibir a los Frayles de Guasave

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de una semana de descanso, los Halcones de Obregón regresan al nido de la Arena Itson para recibir este viernes 20 y sábado 21 de marzo la visita de los Frayles de Guasave, en duelo que pone en marcha la segunda vuelta de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa para ambas escuadras.

Los emplumados tuvieron descanso obligado por la reprogramación de su serie de esta semana ante los Caballeros de Culiacán, la cual se trasladó hasta el 4 y 5 de abril; por lo que el equipo cajemense aprovechó estos días para trabajar de cara a su siguiente compromiso.

Halcones regresa a casa después de visitar a Rayos

Bajo las órdenes de Manu Gelpi, los jugadores de Halcones realizaron trabajos de acondicionamiento físico e interescuadras, esto con el fin de corregir detalles y evitar un nuevo descalabro como el que tuvieron en su visita a la capital del estado, donde fueron sorprendidos por los Rayos de Hermosillo.

A los emplumados les va bien contra los sinaloenses

Y para este viernes, la escuadra obregonense se encuentra lista para recibir a los Frayles, equipo que al igual que los emplumados, ha venido realizando muy bien las cosas en lo que va del torneo, donde marcha con registro de 8-6; mientras que los sonorenses tienen récord de 9-5.

Frayles llega a este compromiso después de enfrentar a los Toros de La Laguna en Torreón, Coahuila donde dividieron triunfos y derrotas. Hasta el momento, Guasave no ha tenido mucha fortuna en gira, ya que presenta marca de 3-5 como visitante. Esto deberá ser aprovechado por Halcones, quienes se han hecho respetar en su nido, el cual han defendido con éxito en cuatro ocasiones, a cambio de sólo dos derrotas; lo que demuestra la importancia del apoyo de su afición en cada juego.

Gelpi tuvo tiempo para preparar esta serie

Además, el equipo de Obregón no ha sufrido revés (4-0) ante los equipos sinaloenses, ya que en dos enfrentamientos ha ganado sus duelos ante los Pioneros de Los Mochis a comienzos de temporada y ante los Caballeros de Culiacán en su más reciente estadía en casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui