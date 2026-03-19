¿Crisis en Cadillac? Expiloto de F1 arremete contra 'Checo' Pérez tras su choque con Valtteri Bottas

Ciudad de México.- Cadillac ha tenido un arranque de temporada complicado, donde han batallado para pelear posiciones en pista y, durante la segunda fecha del calendario 2026, un contacto entre sus pilotos terminó por liquidar sus aspiraciones de terminar en la zona de puntos. Tras el choque entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas, un expiloto de la Fórmula 1 explotó y no dudó en lanzar una dura declaración en contra del mexicano.

Dicho choque se dio en la primera vuelta del Gran Premio de China, luego de que 'Checo' intentara un rebase interior, pero el finlandés se quedó sin espacio y terminaron tocándose, siendo Pérez el que resultó con la peor parte. El jalisciense perdió el control del monoplaza, dañando sus neumáticos y teniendo que cambiar su estrategia, lo cual derivó en cruzar la meta en la última posición por segunda carrera consecutiva.

#Deportes | Sergio Pérez (@SChecoPerez) choca con @ValtteriBottas y finaliza último en el Gran Premio de China 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/gWiTMd9GXH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Este hecho no pasó desapercibido en la transmisión internacional, ya que Jolyon Palmer criticó con dureza el actuar de 'Checo'; el expiloto de la F1 y ahora analista señaló dicha acción como algo innecesario, sobre todo considerando que la tarea principal para Cadillac en este punto de la temporada es finalizar los GP con ambos monoplazas.

Es una tontería y decir que es una tontería es ser generoso. Cadillac solo quiere llegar al final de la carrera. Entonces, ¿por qué hay un piloto que sale último e intenta hacer la maniobra más audaz para meterse por el interior a mitad de la curva? Bottas siempre va a estar en el vértice y tenía coches a su alrededor".

Así mismo, Palmer sentenció que en caso de que este tipo de accidentes entre compañeros se repitan, podrían tener consecuencias para el mexicano dentro de la escudería. "Tuvieron suerte de salir bien de eso, pero creo que fue una maniobra realmente, realmente mala por parte de 'Checo'", afirmó quien pilotara para Renault.

?? Jolyon Palmer criticó la agresiva maniobra de Sergio Pérez contra Valtteri Bottas en el GP de China, calificándola de "tontería" por poner en riesgo a ambos Cadillac #F1 #ChecoPerez #CadillacF1 https://t.co/QzWWFKa0Kx — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) March 19, 2026

A pesar de dichas declaraciones, fue el propio Sergio Pérez quien salió a hablar sobre el choque, señalándose como el único culpable y quitándole la responsabilidad a su compañero de escudería. "Tuve toda la culpa; vi el hueco y fui por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio".

#Deportes | 'Checo' Pérez habla sobre su accidente con Bottas en el GP de China: "Yo tuve la culpa" uD83CuDFCE???https://t.co/yu4x75Y8zX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui