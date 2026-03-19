Cruz Azul vs Mazatlán FC; horarios y canales para ver EN VIVO a 'La Máquina' en el Clausura 2026

Mazatlán, Sinaloa.- El Cruz Azul ha sido uno de los equipos más constantes a lo largo del Clausura 2026 y buscará recuperar la primera posición de la tabla, visitando al Mazatlán FC. En un contexto totalmente diferente, los del puerto sinaloense están intentando tener una despedida digna en lo que será el último torneo de su historia.

Tras haber liderado por varias jornadas, 'La Máquina' se encuentra en el segundo peldaño de la clasificación, solo por detrás de las Chivas, que recuperaron la cima con su compromiso ante el León en media semana. Los dirigidos por Nicolás Larcamón acumulan ocho triunfos, dos empates y un descalabro luego de 11 partidos, sumando un total de 26 unidades, solo una por detrás de lo registrado por el Guadalajara.

Luego de registrar cinco victorias consecutivas, el Cruz Azul perdió la racha y, aunque repartieron puntos con Pumas, el haber dominado gran parte del encuentro y luego perder la ventaja en el último tramo de partido dejó un mal sabor de boca. Con anotaciones de Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez, el cuadro cementero lo ganaba, pero el descuento de Juninho al 61' y el gol de Willer Ditta en propia puerta les arrebataron el triunfo de las manos.

#Deportes | Cruz Azul y Pumas reparten puntos con electrizante duelo en la jornada 11 del Clausura 2026 ?https://t.co/AI2FzAC7pe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

En contraparte, el Mazatlán llega herido, pues, luego de que un momento de lucidez le permitió pelear en la parte media de la tabla, han ido cayendo conforme avanzan las jornadas hasta caer al puesto 15 donde están previo a su duelo contra el Azul. Los 'Cañoneros' regresarán a su casa luego de una complicada gira por la CDMX donde fueron vencidos por Águilas del América.

El Cruz Azul tendrá de su lado el momento anímico, pues su visita al Mazatlán llega un par de días después de que consiguió avanzar a los cuartos de final en la Concachampions, concretando la eliminación sobre Rayados de Monterrey. Un empate en la vuelta combinado con el marcador global permitió que la escuadra capitalina accediera a la siguiente fase, donde ahora se enfrentarán al LAFC.

CRUZ AZUL ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL DE CONCACAF uD83DuDC99 pic.twitter.com/P6iWYuO7kE — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 18, 2026

Horarios del Cruz Azul vs. Mazatlán FC

Estadio: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Fecha: Viernes, 20 de marzo

Horario: 21:06 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca Deportes

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? 20:06 HL - 21:06 HC

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Fuente: Tribuna del Yaqui