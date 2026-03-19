¡De vuelta a la cima! Guadalajara golea al León y recupera el liderato del Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas demostraron que el inicio del Clausura 2026 no fue una casualidad, pues luego de perder su racha invicta, han regresado a la cima de la tabla con una contundente goleada sobre el León FC. El 'Rebaño Sagrado' le anotó cinco tantos al conjunto del Bajío, con lo que, además de convertirse en el nuevo líder del certamen tras 11 jornadas disputadas, extendió la racha de victorias consecutivas en casa a nueve.

El Guadalajara dominó las acciones de inicio a fin, de tal manera que el León solo pudo hacer un disparo a puerta durante los 90 minutos, además de que pudieron completar más del triple de pases que la escuadra esmeralda. Tal fue el control que tuvieron los comandados por Gabriel Milito que el marcador pudo haber finalizado con más de ocho anotaciones de diferencia, pero carecieron de contundencia en la última línea.

Tras haber desperdiciado varias oportunidades de peligro, no fue hasta pasada la media hora que las Chivas pudieron inaugurar la pizarra digital del Estadio Akron con un disparo de larga distancia, derivado de un córner. El saque de esquina se cobró corto y el balón terminó cayendo para Bryan Gutiérrez, quien metió un zapatazo desde los linderos del área para perforar el arco rival.

ESTO ES TRABAJO EN EQUIPO! ¡ESTO ES EL GUADALAJARA! uD83EuDEC2



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La parte complementaria fue más intensa aún, pues tan solo en un minuto de juego, el Guadalajara pudo aumentar la ventaja con una gran anotación de Santiago Sandoval. Apenas el León intentaba recuperarse del dos por cero cuando Jordi Cortizo cometió un penal y fue expulsado, dejando a sus compañeros con desventaja numérica; Armando González marcó, cobrando desde los 11 pasos.

Además del buen futbol, la suerte estuvo del lado de Chivas, pues la cuarta diana de la jornada cayó cortesía de Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un rebote fortuito para definir con el arco semivacío. Ya en el agregado de la segunda mitad, Hugo Camberos cerró la manita y puso las cifras definitivas en la fiesta rojiblanca.

Con este sinodal ofensivo, el Guadalajara alcanzó las 27 unidades, superando así al Cruz Azul por un punto y convirtiéndose en el líder del Clausura 2026 cuando ya se entra en la recta final del torneo. Para la siguiente jornada, las Chivas se meterán a la cancha del imponente Estadio BBVA para medirse ante Rayados de Monterrey.

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Con goles de Brian Gutiérrez, 'Sando', 'Hormiga', @AngelbsepuAngel y Camberos anotamos una manita en esta noche espectacular con nuestra afición en el @EstadioAKRON. #MUCHOCHIVAS uD83DuDC10 pic.twitter.com/MKXqrV6nAb — CHIVAS (@Chivas) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui