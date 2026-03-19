Halcones de Obregón vs Frayles de Guasave EN VIVO; dónde VER la Liga Mexicana Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras unos días sin juegos oficiales, los Halcones de Obregón regresarán a la carga y qué mejor que hacerlo frente a su afición, ya que disputarán la siguiente serie en casa. La duela de la Arena Itson ya se encuentra lista para recibir los compromisos entre la quinteta emplumada y Frayles de Guasave, acciones correspondientes a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Este cruce será el que ponga en marcha la actividad para ambas escuadras en la segunda vuelta. En la primera parte del calendario, es Halcones quien consiguió una mejor posición, pues logró permanecer dentro de los tres mejores con un total de nueve victorias contrastadas con los cinco descalabros; con un récord muy similar finalizó Guasave, quien tuvo foja de 8-6, aferrándose a la quinta posición del apretado standing.

A consecuencia de los días libres, los juegos más recientes para los comandados por el coach Manu Gelpi fueron el 13 y 14 de marzo, cuando en una nueva edición del 'Clásico Sonorense', visitaron a Rayos de Hermosillo. La quinteta de la capital fue quien se quedó con ambos triunfos, protagonizando apretadas victorias que finalizaron con tan solo un par de unidades entre sí.

El jugador más destacado de la serie fue Romeao Ferguson, quien anotó un total de 43 unidades, además de apoyar con nueve rebotes y cinco asistencias. El naturalizado argentino fue el protagonista en ambas noches, ya que gracias a él, lograron darle la vuelta al marcador por partida doble, incluyendo un buzzer-beater.

Por su parte, Frayles de Guasave tendrá su segunda gira consecutiva, pues arribarán a tierras cajemenses luego de una visita a los Toros Laguna, ante quienes dividieron honores. Los sinaloenses fueron quienes ganaron el primer compromiso, combinando una ofensiva efectiva con una defensa que supo maniatar a una de las quintetas más poderosas en el arranque de la temporada 2026.

Horarios de Halcones de Obregón vs. Frayles de Guasave

Sede: Arena Itson, Ciudad Obregón, Sonora

Fechas: Juego 1 - viernes, 20 de marzo / juego 2 - sábado, 21 de marzo

Horario: 21:15 horas (horario CDMX), ambos juegos.

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui