Kylian Mbappé deja la lesión de lado y es convocado por Francia; enfrentarán a Brasil y Colombia

Ciudad de México.- La siempre contendiente Selección de Francia presentó su lista de convocados para cumplir con los compromisos pactados en la fecha FIFA de marzo, la cual encabeza Kylian Mbappé. El atacante ha sido baja del Real Madrid durante varias semanas por una lesión de rodilla, la cual parece haber sanado para estar presente en los duelos del combinado azul contra Brasil y Colombia.
Mbappé ha lidiado con un problema en la rodilla derecha desde diciembre del 2025, cuando disputando un encuentro de LaLiga presentó molestias, las mismas que siguen mermando su rendimiento hasta hoy en día. El Real Madrid nunca emitió un parte médico para establecer la gravedad de la lesión de Kylian, aunque ha causado baja de manera intermitente, perdiéndose una cantidad considerable de partidos.
El delantero se había perdido los compromisos de las últimas semanas, siendo la vuelta ante el Manchester City su regreso a las canchas. Mbappé ingresó a la cancha con la eliminatoria ya definida, disputando 21 minutos con escasa participación mientras su equipo tenía sellado el boleto para los cuartos de final en la Champions League.
Un día después de que se definiera la siguiente ronda en el certamen continental, la Selección de Francia hizo pública su convocatoria, donde Kylian no es el único representante del Real Madrid, pues compartirá espacio con Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, ambos jugadores del cuadro español.
Didier Deschamps, entrenador del combinado francés, insistió en que el llamado para Mbappé, a pesar de no estar al 100 por ciento, no fue por un tema mercadológico, pues es de su interés que sume minutos con la selección a meses del inicio del Mundial 2026. "No es cierto que estuviera obligado a venir para hacer marketing, él quería estar para estos partidos".
El seleccionador afirmó que tanto Kylian como todos los convocados tendrán actividad en la gira de finales de mes. Francia se enfrentará a Brasil el jueves 26 de marzo y luego se medirá ante Colombia el domingo 29 del mismo mes, siendo parte de su cierre de preparación para la Copa del Mundo 2026.
Fuente: Tribuna del Yaqui