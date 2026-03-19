La MLS tendrá una temporada sprint en 2027, antes de alinearse con el calendario global

Nueva York, Estados Unidos.- La Major League Soccer (MLS) anunció este jueves que prepara una temporada regular abreviada de 14 partidos a principios de 2027, la cual concluirá con un playoff abreviado, antes de cambiar a un calendario que se alineará mejor con los de sus homólogos internacionales.

La MLS dio a conocer que la llamada "temporada sprint" se desarrollará de febrero a mayo de 2027, con cada uno de los 30 equipos de la liga disputando 14 partidos, siete en casa y siete fuera, exclusivamente contra rivales de su propia conferencia.

Everything you need to know about the 2027 MLS Sprint Season. uD83DuDC47 pic.twitter.com/cYkSwnYviy — Major League Soccer (@MLS) March 19, 2026

Los playoffs de la MLS Cup a eliminación directa se jugarán con los ocho mejores equipos de cada conferencia, culminando con un partido de campeonato entre los campeones de la Conferencia Este y el Oeste. Cinco equipos se clasificarán para la Copa de Campeones de la Concacaf 2028 y 18 equipos, nueve de cada conferencia, se clasificarán para la Copa de la Liga 2028 basándose en el rendimiento durante la temporada sprint.

El cambio permitirá una mejor competencia con otras ligas

Después de eso, la liga pasará a una temporada 2027-28 que comenzará en julio de 2027. Los playoffs y el campeonato de liga se jugarán en mayo de 2028. Este cambio a un calendario de verano a primavera pretende situar a la MLS en una posición más competitiva en cuanto a traspasos de jugadores, al tiempo que libera a sus jugadores para las funciones de selección durante el verano, cuando se celebran muchos torneos internacionales importantes. La temporada actual comenzó en febrero y concluirá con la final de la MLS Cup en diciembre.

Los cambios serán a partir del próximo año

El nuevo calendario de la MLS incluye una pausa prolongada durante el invierno, con apenas algunos partidos a principios de diciembre y ninguno en enero, antes de reanudarse a principios o mediados de febrero. Los propietarios de la MLS votaron el año pasado a favor de realizar el cambio.

"Esta es una oportunidad para eliminar la competencia que hemos tenido para nuestros playoffs, tal como existen hoy, en una época del año muy saturada", expresó el comisionado de la MLS, Don Garber, cuando se aprobó el nuevo formato de temporada. "Nos permite alinearnos con las ventanas internacionales de transferencias, lo cual creemos que es increíblemente importante. Nos brinda una amplia variedad de oportunidades que ampliarán nuestra capacidad para seguir este camino y ser una de las ligas principales y líderes del mundo".

Fuente: Tribuna del Yaqui