LeBron James está en duda para jugar ante el Heat, a las puertas de otro récord en la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos.- LeBron James continúa sumando récords a su ya legendaria carrera en la NBA, pero uno de ellos tendrá que esperar al menos un par de días, después de reportarse que el veterano jugador es cuestionable para el partido de Los Angeles Lakers ante el Heat en Miami, este jueves.

En su temporada 23 en la liga, James está a la caza del récord histórico de partidos jugados de la NBA que se encuentra en poder de Robert Parish, aunque seguramente no por mucho tiempo, ya que si no puede jugar este jueves, la próxima oportunidad para igualar la marca sería el sábado en Orlando.

LEBRON DROPPED 30 ON NEAR-PERFECT SHOOTING IN TONIGHT'S WIN!



uD83DuDC51 30 PTS (13-14 FGM)

uD83DuDC51 5 REB



He's the first player in NBA history to record 30+ PTS on 90%+ FG% in a regular season game AFTER TURNING 41 YEARS OLD uD83EuDD2F pic.twitter.com/Yq7dHxxusy — NBA (@NBA) March 19, 2026

Para el duelo en Miami, los Lakers dijeron que James está lidiando con artritis en el pie izquierdo. Pero no solo él es cuestionable para jugar, ya que Luka Doncic (dolor en la cadera derecha) y Austin Reaves (contusión en el antebrazo derecho) también podrían ausentarse de este encuentro.

Ellos tres sumaron 84 puntos en la victoria de los Lakers por 124-116 en Houston el miércoles por la noche. Los Lakers volaron a Miami tras ese partido, aterrizando a las 3:59 de la mañana, más tarde de lo que la mayoría de los equipos llegan a su siguiente ciudad cuando se enfrentan a partidos en días consecutivos.

James se golpeó el codo en el juego del miércoles

Ante los Rockets, James acertó 13 de 14 tiros de campo en la victoria, igualando la mejor actuación de tiro de su carrera en la NBA. Fue el partido número 1,610 de temporada regular de su carrera, uno por detrás del récord histórico de Parish.

James se golpeó el codo derecho en la cuela en los últimos minutos de la victoria del miércoles, quedando en el suelo brevemente y haciendo una mueca de dolor evidente. En la entrevista televisada en la cancha tras el partido dijo a ESPN que esperaba jugar el jueves en Miami, ciudad que llamó hogar durante cuatro temporadas, durante las cuales ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.

El veterano jugador podría perderse el juego de esta noche

Parish, quien entró en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2003, ha sido el líder absoluto en partidos disputados desde el 6 de abril de 1996. Jugó el partido número 1,561 esa noche, rompiendo el empate con Kareem Abdul-Jabbar por el primer puesto histórico.

Parish acabó jugando 50 partidos más de temporada regular, y luego se retiró tras la temporada 1996-97. Comenzó su carrera en la NBA con Golden State, luego pasó más de una década con Boston antes de terminar su etapa de 21 temporadas con Charlotte y Chicago.

If only everyone from that generation can act like Robert Parish.



This guy is gracious, humble, appreciative, supportive, and the perfect face of what it should look like in supporting the future generations of basketball.



Thank you, @RobertParish00! uD83EuDEE1 https://t.co/P6us2RHWiw — Witness King James (@WITNESSKJ) March 18, 2026

La marca de partidos jugados será otra en la ya larga lista de récords de la NBA para James, que ya ocupa el primer puesto histórico de la liga en varias categorías, incluyendo puntos anotados, minutos jugados, goles de campo convertidos y tiros de campo intentados. También es el poseedor del récord de la NBA con 23 temporadas jugadas, 22 selecciones al All-Star y 21 selecciones al equipo All-NBA.

Fuente: Tribuna del Yaqui