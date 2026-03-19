Leyenda de Los Ángeles Dodgers anuncia su regreso, pero en su nuevo rol de comentarista

Los Ángeles, Estados Unidos.- Fue la temporada pasada cuando uno de los jugadores más importantes en la historia de Los Ángeles Dodgers, Clayton Kershaw, le puso fin a su increíble carrera como profesional, pero así como cerró su capítulo como deportista, la siguiente campaña abrirá otro, pero ahora como comentarista.

Este jueves 19 de marzo, el portal de la MLB dio a conocer que el exlanzador trabajará junto al legendario narrador Bob Costas en un programa previo al juego del 26 de marzo, como parte de la doble cartelera del Día Inaugural, con el choque estelar entre los bicampeones de la Serie Mundial recibiendo a los Arizona Diamondbacks.

Kershaw tuvo una carrera legendaria en el diamante; fue llamado 11 veces convocado al Juego de Estrellas, tres veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Jugador Más Valioso y dos veces campeón de la Serie Mundial, dentro de las 18 temporadas que defendió los colores de los Dodgers.

uD83DuDEA8 ÚLTIMA SALIDA



CLAYTON KERSHAW tuvo la última salida de su carrera en el Histórico juego 3 de la Serie Mundial.



?? Entró a sacar un tercio en la entrada 12.



uD83DuDC49 #Dodgers ganó 6-5 en 18 entradas. pic.twitter.com/mGa0BbRscJ — Joframaso (@joframaso) November 8, 2025

El estadounidense le puso fin en 2025 a lo que probablemente será una carrera con destino al Salón de la Fama de la MLB. También formó parte del roster de Estados Unidos al arranque del Clásico Mundial de Beisbol, aunque no llegó a lanzar y luego fue reemplazado por Jeff Hoffman, siendo este su último torneo.

El regreso del zurdo al diamante será inmediato, ya que se une a un grupo de lujo de comentaristas de NBC. Cabe destacar que dicha cadena transmitirá Sunday Night Baseball durante todo el certamen 2026, y la misma televisora planea contar cada semana con comentaristas locales junto a Benetti.

Cabe destacar que igualmente se proyectará el juego entre Pittsburgh Pirates y New York Mets, donde el dos veces All-Star de los Mets Al Leiter y el ganador del Bate de Plata con los Piratas Neil Walker estarán en la cabina junto a Matt Vasgersian, reforzando con esto que están apostando en llamar a grandes figuras de la MLB, tal y como lo harán con Clayton Kershaw para la inauguración de Los Ángeles Dodgers.

In the final game of his illustrious career, Clayton Kershaw gets a beer delivered to him in the bullpen uD83DuDE02uD83DuDE02pic.twitter.com/fStztrGCdd — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) March 14, 2026

Ese mismo día, el conjunto de California levantará la bandera de la Serie Mundial 2025 durante el show previo, celebrando con esto el flamante campeonato que le ganaron a los Toronto Blue Jays en siete juegos el otoño, en lo que es considerada para muchos una de las mejores finales de todos los tiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui