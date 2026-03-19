Los Astros de Jalisco se quedan con electrizante juego en la casa de los Rayos de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En lo que fue un electrizante encuentro en la Arena Sonora, los Rayos de Hermosillo cayeron 86-64 ante los Astros de Jalisco, que se mantienen en la cima de la tabla general de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Con este resultado, los tapatíos ganan la primera serie de la segunda vuelta del torneo y de visita, perfilándose como uno de los equipos a seguir, además de ser el único club que se mantiene invicto desde que comenzó la temporada de 'la liga más intensa de México'.

Ardió la duela

Debido al gran presente que viven ambos equipos, este segundo choque no defraudó, con los Rayos de Hermosillo teniendo un inicio arrollador y llevándose el primer cuarto 12-22. La respuesta de los Astros fue sobresaliente para el segundo periodo, apuntándose 25 rayitas, dejando la pizarra 37-33 para el descanso.

El tercer cuarto fue de locura, con los locales dominando la duela, acortando la diferencia únicamente a dos (55-53) con los últimos 10 minutos por jugarse. El cierre fue muy disputado sobre la duela de la Arena Sonora, pero al final la contundencia de los actuales campeones terminó por dar resultados y así pegar por segundo día consecutivo en la capital de Sonora.

Brillaron

Paul Michael Stoll demostró por qué lleva años siendo seleccionado nacional, pues comandó la victoria de los Astros al totalizar 14 unidades, tres rebotes y seis asistencias. Mientras que Christopher Perry se apuntó 14 puntos, nueve rebotes y una asistencia. Por los Rayos de Hermosillo, Kiandre Gaddy salió encendido con 20 unidades, dos asistencias y 18 rebotes, que no fueron suficientes para evitar la caída en casa.

Gran juego en la Arena Sonora

La próxima parada de los de Hermosillo será el 21 de marzo, cuando se midan ante Los Ángeles de la Ciudad de México en el Juan de la Barrera, en otro compromiso de alta exigencia para los de Elián Villafañe, que venían de desplumar a los Halcones en su más reciente serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui