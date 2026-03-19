Marcelo Flores se acerca al Mundial 2026; el atacante recibió su primera convocatoria con Canadá

Ciudad de México.- La Selección de Canadá hizo pública su lista de convocados para los compromisos en la fecha FIFA de marzo y uno de los nombres más llamativos que apareció en el listado fue el de Marcelo Flores. El centrocampista de Tigres UANL que en su momento defendió los colores de la Selección Mexicana intentará ganarse su lugar con el combinado canadiense y disputar la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que el atacante ya estuvo integrado a un campo de entrenamientos del combinado norteamericano, el cual finalizó con un amistoso ante Guatemala, del cual no pudo ser partícipe por no haber recibido la autorización de la FIFA en tiempo y forma. La luz verde por parte del ente internacional llegó de manera oficial en febrero del 2026, por lo que ahora tendrá su primera actividad oficial.

#Deportes | Golpe a la Selección Mexicana: Marcelo Flores recibe autorización de la FIFA para jugar con Canadá?uD83CuDDE8uD83CuDDE6https://t.co/56mtVcYkCB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

La decisión provino luego de las nulas oportunidades recibidas por el conjunto 'Tricolor', con quienes disputó solo tres encuentros en 2024 y, desde entonces, había sido ignorado completamente en las convocatorias de Javier Aguirre. Marcelo Flores tuvo la posibilidad de también jugar con Inglaterra, pero a final de cuentas se decantó por representar a Canadá, país donde nació y pasó parte de su infancia.

El mediocampista de 22 años comparte convocatoria con jugadores ya consolidados en la Selección de Canadá como Jonathan David y Tajon Buchanan, quienes serán sus rivales directos para intentar quedarse con la titularidad en el equipo. Jesse Marsch, estratega de dicho combinado, ha declarado en distintas ocasiones que Marcelo es una de las piezas que le ayudarán a fortalecer la plantilla en la recta final para que llegue el Mundial 2026.

#CANMNT Squad Announced for Final Home Matches in Toronto Ahead of FIFA World Cup 26™ uD83CuDF41



Sat 28 March | uD83CuDDE8uD83CuDDE6 v. uD83CuDDEEuD83CuDDF8

Tues 31 March | uD83CuDDE8uD83CuDDE6 v. uD83CuDDF9uD83CuDDF3

BMO Field, Toronto



TICKETS uD83CuDFAB: https://t.co/UrkmcJhFex pic.twitter.com/bZWbpToXyv — CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2026

Flores ha tenido un crecimiento exponencial con Tigres, equipo al cual se incorporó en el 2023 proveniente del futbol europeo. En el Clausura 2026, Marcelo ha participado en siete de las 11 jornadas, acumulando más de 400 minutos con dos anotaciones logradas; también ha sido un constante en la Concachampions, teniendo actividad en dos de los tres partidos disputados hasta ahora.

La Selección Canadiense tendrá dos importantes duelos en la fecha FIFA; primero, se enfrentarán a Islandia el sábado 28 de marzo y el 31 del mismo mes, se medirán ante Túnez, ambos teniendo el BMO Field de Toronto como sede. Estos son sus dos partidos más relevantes en la previa para el inicio de la Copa del Mundo 2026, donde forma parte del comité anfitrión.

100 days to go until the opening matches in Toronto and Los Angeles! uD83CuDFDF?



After Mexico City kicks off the party on June 11, it's Canada and USA's turn on June 12! uD83CuDF89 pic.twitter.com/OKU1H8IkZc — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui