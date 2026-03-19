'Memo' Ochoa regresa a la Selección Mexicana; Javier Aguirre revela la convocatoria para la fecha FIFA

Ciudad de México.- La Selección Mexicana está afinando los detalles finales para sus importantes compromisos en la fecha FIFA de marzo, donde se enfrentarán a Portugal y Bélgica. Para dichos duelos, Javier Aguirre ya dio a conocer la lista de jugadores que vestirán la playera 'Tricolor', entre los que resalta el regreso de Guillermo Ochoa a los partidos internacionales.

El histórico guardameta mexicano ha estado ausente en las convocatorias desde junio del 2025, cuando fue llamado para la Copa Oro, donde no vio acción en un solo encuentro y quedó relegado como segundo portero, detrás de Luis Ángel Malagón. Es justamente la lesión que sufrió el cancerbero del América la que abrió la puerta para el regreso de 'Memo', quien se perfila a ser llamado también para la Copa del Mundo 2026.

#Deportes | Selección Mexicana se queda sin portero para el Mundial 2026; América confirma la lesión de Malagón ?uD83DuDC64?https://t.co/ENKNjsmyfJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Otra de las mayores novedades en dicho listado es la reincorporación de Julián Quiñones. El delantero mexicano ha demostrado estar en el mejor estado de forma, pues se encuentra peleando por el título de goleo en la Saudi Pro League, haciéndole frente a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Convocatoria de México para la fecha FIFA de marzo

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Richard Ledezma

Jorge Sánchez

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

Mediocampistas

Denzell García

Erik Lira

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

Carlos Rodríguez

Érick Sánchez

Brian Gutiérrez

Delanteros

Roberto Alvarado

Germán Berterame

Julián Quiñones

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Raúl Jiménez

Armando González

¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! uD83CuDFDF?



Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ?



uD83DuDCDD Los detalles: https://t.co/WHweVJMZBO#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD



* Publicidad para México pic.twitter.com/DwoVuhLuk7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

Estos 26 jugadores defenderán la camiseta de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de marzo. El primer duelo para el combinado nacional será el 28 de marzo contra Portugal, partido que servirá para la reinauguración del Estadio Azteca y que en días recientes ha estado en medio de la polémica, pues se puso en duda la participación de CR7. El 31 del mismo mes, cerrarán actividades de la última ventana internacional previa al Mundial 2026 ante Bélgica en tierras estadounidenses.

¡Falta menos para el gran día! uD83EuDD29



Estamos a 1??1?? días para estar en la reinauguración del #EstadioBanorte. uD83CuDFDF?#LaHistoriaSigue pic.twitter.com/UY5U3OPdSG — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 18, 2026

Fuente: Tribuna de Yaqui