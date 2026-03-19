'Memo' Ochoa regresa a la Selección Mexicana; Javier Aguirre revela la convocatoria para la fecha FIFA

Ciudad de México.- La Selección Mexicana está afinando los detalles finales para sus importantes compromisos en la fecha FIFA de marzo, donde se enfrentarán a Portugal y Bélgica. Para dichos duelos, Javier Aguirre ya dio a conocer la lista de jugadores que vestirán la playera 'Tricolor', entre los que resalta el regreso de Guillermo Ochoa a los partidos internacionales.
El histórico guardameta mexicano ha estado ausente en las convocatorias desde junio del 2025, cuando fue llamado para la Copa Oro, donde no vio acción en un solo encuentro y quedó relegado como segundo portero, detrás de Luis Ángel Malagón. Es justamente la lesión que sufrió el cancerbero del América la que abrió la puerta para el regreso de 'Memo', quien se perfila a ser llamado también para la Copa del Mundo 2026.
Otra de las mayores novedades en dicho listado es la reincorporación de Julián Quiñones. El delantero mexicano ha demostrado estar en el mejor estado de forma, pues se encuentra peleando por el título de goleo en la Saudi Pro League, haciéndole frente a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.
Convocatoria de México para la fecha FIFA de marzo
Porteros
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas
- Richard Ledezma
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Jesús Angulo
Mediocampistas
- Denzell García
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
- Orbelín Pineda
- Carlos Rodríguez
- Érick Sánchez
- Brian Gutiérrez
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Germán Berterame
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
- Raúl Jiménez
- Armando González
Estos 26 jugadores defenderán la camiseta de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de marzo. El primer duelo para el combinado nacional será el 28 de marzo contra Portugal, partido que servirá para la reinauguración del Estadio Azteca y que en días recientes ha estado en medio de la polémica, pues se puso en duda la participación de CR7. El 31 del mismo mes, cerrarán actividades de la última ventana internacional previa al Mundial 2026 ante Bélgica en tierras estadounidenses.
Fuente: Tribuna de Yaqui