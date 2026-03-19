Monterrey al rescate; Nuevo León podría albergar los partidos de Irán en la Copa del Mundo 2026

Monterrey, Nuevo León.- Irán podría tener una nueva alternativa para mantenerse en la Copa del Mundo 2026, luego de que Alejandro Hütt, presidente del comité organizador de la justa internacional en Nuevo León, asegurara que la ciudad cuenta con la capacidad para recibir los encuentros de dicho representativo en caso de ser necesario.

Cabe recordar que el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel ha impactado distintos eventos deportivos en Medio Oriente; sin embargo, la tensión sociopolítica también ha alcanzado al Mundial 2026 que se disputará en el continente americano. Ahmad Donyamali, ministro de Deportes iraní, puso en duda su participación en el certamen al señalar que resulta inviable disputar sus compromisos en territorio estadounidense bajo el contexto actual.

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A partir de ese escenario, han surgido diversas alternativas para que Irán pueda cumplir con su calendario mundialista, siendo México una de las opciones más viables para reubicar sus partidos en caso de un ajuste de última hora. Ante ello, el Host City Manager de Monterrey aseguró que la sede está en condiciones de asumir una mayor carga de actividad internacional.

Monterrey siempre va a levantar la mano para cualquier posibilidad de partidos o eventos adicionales de parte de FIFA. Habría que revisar el calendario, las fechas y todas las implicaciones, pero Monterrey siempre está dispuesto a ser sede porque esta ciudad y su afición lo merecen, y estaremos atentos ante cualquier posibilidad oficial".

Hütt agregó que la ciudad se preparó desde un inicio para albergar más encuentros, aunque en el calendario oficial únicamente se le asignaron cuatro partidos en el Estadio de Monterrey, por lo que existe apertura para asumir un rol más relevante dentro de la organización. “Monterrey como sede, estamos listos”, puntualizó en entrevista con ESPN.

Pese a la disposición mostrada tanto por la organización local como por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la postura más reciente de la FIFA se mantiene sin cambios, respetando el calendario anunciado desde diciembre de 2025. Bajo ese panorama, el organismo rector del futbol mundial tendría la facultad de designar un reemplazo directo en caso de que Irán no pueda participar.

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Fuente: Tribuna del Yaqui