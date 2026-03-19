NBA: Dura baja para Detroit; los Pistons se quedan sin una de sus estrellas por lesión

Detroit, Estados Unidos.- Los Detroit Pistons son por mucho el mejor equipo de la Conferencia Este de la NBA, pero para mantener este estatus deberán continuar sin uno de sus estelares jugadores, después de anunciarse este jueves que Cade Cunningham tiene un colapso pulmonar que lo mantendrá alejado de las duelas por tiempo indefinido.

El problema médico del base All-Star es en el pulmón izquierdo, lo que lo obligará a perderse al menos dos semanas y posiblemente más, anunció el equipo el jueves. El calendario exacto para volver a jugar aún se desconoce. Los Pistons dijeron que Cunningham sería reevaluado a las dos semanas.

Official medical update on Cade Cunningham. pic.twitter.com/sM4S0BNVsR — Detroit Pistons (@DetroitPistons) March 19, 2026

En la presente campaña, Cunningham promedia 24.5 puntos y 9.9 asistencias para los Pistons, cifras brillantes para un club que va camino de su mejor temporada en casi dos décadas. Solo ocho jugadores en la historia de la NBA han terminado una temporada promediando tantos puntos y asistencias, y Cunningham sería el primero en hacerlo con el uniforme de Detroit.

El base ha sido pilar en el éxito de los Pistons este año

Cunningham, uno de los favoritos para el premio al Jugador Más Valioso de la NBA, abandonó el partido del martes contra los Washington Wizards debido a lo que el equipo describió como espasmos en la espalda. Se lanzó para atrapar un balón suelto y chocó contra el base de los Wizards, Tre Johnson, con 7:44 restantes en el primer periodo, y luego pareció estar teniendo dificultades hasta que se retiró 1:04 después. Detroit lo colocó como ausente para el partido de este jueves en Washington por una contusión en el lateral izquierdo, antes de que más pruebas revelaran el problema pulmonar.

Cunningham está en quizá su mejor campaña en la NBA

El rol regular de la temporada finaliza en menos de cuatro semanas, y los Pistons no comenzarán su carrera en los playoffs hasta el 18 o 19 de abril, cuando comienzan los cuartos de final del Este. Detroit llegó a este jueves con un balance de 5-2 en partidos sin Cunningham esta temporada.

Los Pistons tienen un récord de 49-19, 3 partidos y medio por delante de Boston en el primer puesto del Este con 14 partidos por disputar. Cunningham ha disputado 61 partidos esta temporada, por lo que una ausencia prolongada también podría significar que no alcance el umbral de 65 partidos para ser elegible para premios como el All-NBA.

Fuente: Tribuna del Yaqui