Otro golpe a la rotación de Toronto; estelar lanzador iniciará la campaña en la lista de lesionados

Florida, Estados Unidos.- Los Toronto Blue Jays, los campeones de la Liga Americana tendrán que iniciar la campaña 2026 de MLB sin una de sus esperanzas para repetir con la corona del Joven Circuito, esto después de anunciarse este jueves que el diestro novato Trey Yesavage comenzará la temporada en la lista de lesionados debido a una lesión en el hombro.

"Se presentó a los entrenamientos con esa molestia y obviamente resultó en el proceso de aumentar su volumen lentamente", señaló el dirigente de los Blue Jays, John Schneider. "Ahora mismo, se siente bien y está en un mejor lugar para seguir aumentando ese volumen. Continuará el programa que ha venido haciendo". Schneider afirmó que no existe un plazo definitivo para el regreso de Yesavage.

John Schneider told reporters that Trey Yesavage will begin the season on the 15-Day IL due to a right shoulder impingement. pic.twitter.com/lMbbBkqs4c — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 19, 2026

El problema de Yesavage viene a ser un último revés a la rotación de los Blue Jays. Schneider anunció el miércoles que el derecho José Berríos no estaría listo para el primer día debido a una fractura por estrés en el codo derecho. Shane Bieber no ha lanzado todavía desde un montículo en esta pretemporada, mientras aumenta lentamente su volumen de trabajo luego de batallar con fatiga en la temporada muerta. Bowden Francis, otra alternativa en el grupo de abridores, se perderá todo el 2026 tras someterse a una operación para reparar los tendones del codo.

Yesavage estaría fuera al menos por 15 días

Yesavage, de 22 años, debutó en las Grandes Ligas el 15 de septiembre y tuvo un récord de 1-0 con una efectividad de 3.21 en tres partidos de temporada regular, y luego tuvo un papel fundamental en la carrera de playoffs de Toronto. Tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 3.58 en seis apariciones en playoffs, incluyendo cinco aperturas. Ponchó a 39 bateadores en 27 y dos tercios de entrada en postemporada.

El novato espera estar listo muy pronto

El novato registró 11 ponches, permitiendo un boleto y ningún hit en 5 entradas y un tercio para conseguir la victoria de los Blue Jays por 13-7 sobre los New York Yankees en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana. Ponchó a 12 y permitió tres hits y una carrera en siete entradas cuando Toronto venció a los Los Angeles Dodgers 6-1 en el quinto partido de la Serie Mundial, luego relevó en el séptimo y permitió el jonrón solitario de Max Muncy en la octava entrada que redujo la desventaja de los Dodgers a 4-3. Los Ángeles ganó en 11 entradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui