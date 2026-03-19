Poder femenino en el deporte: Cinco deportistas que ponen a Sonora en planos internacionales

Hermosillo, Sonora.- Las mujeres son el latido creciente del deporte en Sonora: levantan trofeos, rompen marcas y transforman comunidades con su ejemplo. Desde la constancia en los entrenamientos hasta el liderazgo fuera del campo, su presencia redefine escenarios y siembra futuras generaciones de atletas con orgullo y pasión.

Nuestro estado ha sido cuna de grandes deportistas y, entre ellos, destacó por su velocidad y carácter Ana Gabriela Guevara. Casi 25 años después, el firmamento deportivo sigue iluminándose con mujeres que brillan a nivel internacional; ellas son solo un ejemplo del poder que tienen dentro y fuera de las canchas.

Alejandra Valencia

En el blanco del arco, Alejandra parece detener el tiempo. Con la calma de quien respira solo para apuntar, esta sonorense ha llenado vitrinas: Medallas continentales, podios mundiales y la distinción de ser dos veces medallista olímpica, honor que pocas atletas ostentan. Su flecha no solo da en el centro, también traza historias de disciplina y sacrificio; niñas que la imitan, entrenadores que la citan como ejemplo y un legado que llega siempre con sonrisa serena y mirada de acero.

Valencia es la número uno del continente en su categoría

Camila Zamorano

Cuando Camila sube al cuadrilátero, todos los fanáticos la observan, y no es para menos. En junio de 2025, a los 17 años, se convirtió en la campeona mundial más joven al quedarse con el cinturón del peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Danitza 'Cobrita' Martínez

Boxeadora sonorense, ágil, rápida y con gran instinto; su apodo resume el estilo: Sorpresiva y certera. Desde joven mostró vocación y disciplina, escaló en campeonatos nacionales hasta ganar reconocimiento, representa al estado con gran nivel y se perfila como referente del boxeo femenino en la región.

Ana Consuelo Aguayo

Corazón y entrega definen a Ana Consuelo: Basquetbolista destacada desde la categoría infantil, hizo el crossover al flag football, donde ya es un referente de calidad dentro del campo. Más allá del podio, su liderazgo se siente en el vestidor y en la comunidad: Organiza, motiva y construye puentes para nuevas generaciones, mostrando que el triunfo también se mide en la huella humana que dejas.

La sonorense es reconocida por el presidente de Hermosillo

Karen Hernández

Bateadora letal y defensora incansable, Karen se destaca con las Naranjeras Softbol Femenil. Con swings que estallan en carreras y un guante que brilla en el campo, su presencia en el diamante es calma y fogonazo: inspira respeto en las rivales y admiración en la afición, símbolo de una pelota que se vive con pasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui