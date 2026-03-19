Thibaut Courtois será baja del Real Madrid; no estará en Champions y tampoco enfrentará a México

Ciudad de México.- El Real Madrid y la Selección de Bélgica resentirán una dura baja para sus siguientes compromisos, luego de que se confirmara la dura lesión de Thibaut Courtois. El cancerbero no podrá estar presente tanto en los partidos de LaLiga como en el reinicio de la Champions League y, de paso, también se perderá los duelos del combinado belga, incluyendo el amistoso contra la Selección Mexicana en la fecha FIFA.

Dicha lesión se presentó en el duelo del conjunto blanco ante el Manchester City, cierre de su eliminatoria en los octavos de final de la Champions. Courtois fue parte del conjunto inicial, pero tras el descanso, no pudo regresar a la cancha del Etihad Stadium y terminó siendo sustituido, entrando Andriy Lunin en su lugar; pese a la dura baja, la ventaja obtenida en el marcador global garantizó el pase del equipo español.

#Deportes | Real Madrid vuelve a imponerse al Manchester City y avanza a cuartos de final en Champions ?uD83EuDD29https://t.co/e1NLREXuJV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Ya en la conferencia de prensa posterior, Álvaro Arbeloa descartó en primera instancia que el cambio de cancerbero se debiera a un tema preventivo, pues las molestias solo eran consecuencia de una sobrecarga muscular. "Tenía unas molestias, él quería seguir, pero no era necesario correr ningún riesgo porque en cuatro días tenemos otra final, un derbi importantísimo".

A pesar del buen pronóstico que emitió el estratega, el Real Madrid dio a conocer los resultados de las pruebas médicas, los cuales han revelado un panorama complicado para su guardameta. El parte oficial indicó que Courtois sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

Sobre su tiempo de recuperación, la directiva de la escuadra blanca solo insistió en que es incierto y dependerá de la evolución que presente el propio jugador. Aun con ello, ESPN aseguró que fuentes cercanas al equipo han indicado que su regreso se prolongará entre seis y ocho semanas.

¿Qué partidos se perderá Courtois?

La ausencia de Thibaut se resentirá de manera directa en LaLiga, pues no estará presente en el 'Derbi madrileño' contra el Atlético, además de los duelos ante el Mallorca, Girona, Alavés y Real Betis. De paso, también estará descartado para ambos partidos en los cuartos de final de Champions contra el Bayern Múnich y se perderá el partido de Bélgica contra la Selección Mexicana el 31 de marzo.

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Fuente: Tribuna de Yaqui