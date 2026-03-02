20 equipos pelearán por la gloria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: sedes, grupos y formato

Ciudad de México.- El beisbol volverá a colocarse en el centro de la escena internacional del miércoles 5 al martes 17 de marzo, cuando se dispute el Clásico Mundial 2026. Esta será la sexta edición del torneo organizado por la MLB y contará con cuatro sedes distribuidas en tres países, donde las mejores selecciones del planeta buscarán la gloria del ‘Rey de los Deportes’.

Las cuatro ciudades anfitrionas son Houston, Texas, y Miami, Florida, en Estados Unidos, además de Tokio, Japón, y, por último, las acciones llegarán a San Juan, Puerto Rico. Cada una de las urbes albergará la actividad de un grupo distinto. Conforme avance el torneo, los equipos clasificados se trasladarán a una sola sede para disputar las rondas de eliminación directa

Cabe recordar que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con la participación de 20 equipos que estarán divididos en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno. El formato de la primera ronda es un Round Robin (todos se enfrentan a todos al menos en una ocasión), de donde se sacarán los dos mejores clasificados de cada segmento para avanzar a la siguiente ronda.

Grupo A : Puerto Rico , Canadá, Colombia, Cuba y Panamá

: , Canadá, Colombia, Cuba y Panamá Grupo B : Estados Unidos , Brasil, Gran Bretaña, Italia y México

: , Brasil, Gran Bretaña, Italia y Grupo C : Japón , Australia, China Taipéi, República Checa y Corea del Sur

: , Australia, China Taipéi, República Checa y Corea del Sur Grupo D: República Dominicana, Israel, Países Bajos, Nicaragua y Venezuela

Al finalizar la primera fase, los clasificados del Grupo C se trasladarán al loanDepot Park de Miami para enfrentarse a los que avancen del Grupo D. En cambio, los ganadores del Grupo A se reunirán con los clasificados del Grupo B en el Daikin Park de Houston para disputar los cuartos de final; el formato de los enfrentamientos es cruzado, es decir, el ganador de un grupo se enfrentará al segundo lugar del grupo contrario y viceversa.

A partir de las semifinales, solo se empleará la casa de los Miami Marlins para reunir a los contendientes al título que continuarán en el camino; cabe recalcar que los clasificados a la antesala de la final obtendrán su boleto directo al Clásico Mundial de Beisbol 2029. La gran final se llevará a cabo el 17 de marzo, con la que se conocerá el nuevo monarca del 'Rey de los Deportes' a nivel internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui