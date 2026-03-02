Clásico Mundial de Beisbol 2026: equipos participantes, figuras y favoritos en la pelea por el título

Ciudad de México.- La cuenta regresiva para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya comenzó y las 20 selecciones clasificadas se alistan para protagonizar uno de los torneos más esperados del calendario internacional. El equipo representativo de Japón, actual campeón del certamen, se tendrá que enfrentar a potencias históricas y equipos emergentes que buscarán escribir historia en el deporte internacional.

La escuadra nipona es la selección a vencer, pues, aunado a ser el monarca actual, tiene uno de los rosters más poderosos con los que intentará refrendarse como el equipo con más campeonatos en las cinco ediciones del torneo. El listado japonés va encabezado por la estrella internacional, Shohei Ohtani, MVP de la Serie Mundial 2025 de MLB, quien fungirá como bateador designado; ante la ausencia de Roki Sasaki, Yoshinobu Yamamoto asumirá el rol de abridor titular.

Shohei Ohtani put on a show in Japan for fans and fellow players pic.twitter.com/Nkfw5V8WRz — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 27, 2026

Estados Unidos parte como uno de los grandes candidatos al título, respaldado por una rotación de élite encabezada por Paul Skenes y Tarik Skubal, a la que también se suma el experimentado Clayton Kershaw. La ofensiva no se queda atrás, pues contarán con jugadores de la talla de Aaron Judge, Kyle Schwarber, Cal Raleigh y Bryce Harper, entre muchos más.

Otro de los favoritos es República Dominicana, que tendrá como capitán al 'Abusador', Juan Soto; la estrella de los New York Mets encabezará un roster encendido que también contará con la presencia de Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. Desde la loma, estarán respaldados por el brazo de Cristopher Sánchez y el regreso de Sandy Alcántara, ganador del Cy Young.

México también buscará dar la sorpresa y mejorar lo logrado en la edición de 2023, donde se alcanzó la ronda semifinal. Para ello, los comandados por Benjamín Gil contarán con los estelares Randy Arozarena y Alejandro Kirk, este último en plan destacado luego de llegar a la Serie Mundial 2025 con los Toronto Blue Jays; además, estará Andrés Muñoz, uno de los cerradores más confiables en la MLB.

Equipos que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Puerto Rico

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Estados Unidos

Brasil

Gran Bretaña

Italia

México

Japón

Australia

China Taipéi

Chequia

Corea del Sur

República Dominicana

Israel

Países Bajos

Nicaragua

Venezuela

Fuente: Tribuna del Yaqui