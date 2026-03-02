Con buen ojo; los Athletics y los Giants retan más las decisiones de ampayeo… y ganan

Nueva York, Estados Unidos.- Después de que la MLB anunciara que implementará el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, o árbitros robot) a partir de su temporada 2026, los equipos y sus jugadores se han dado a la tarea de retar las llamadas de los árbitros y muchos de ellos han ganado, obligando a los umpires a revertir sus decisiones.

Entre los equipos que más éxito han tenido al momento de retarlos se encuentran los Athletics, quienes al solicitar el sistema de árbitro robot para anular decisiones de bola o strike durante los primeros 10 días del entrenamiento de primavera, han ganado el 69.2 por ciento de los desafíos.

El desafío será muy utilizado en la campaña

Detrás de ellos están los San Francisco Giants, con un 66.7 por ciento, seguido de Cincinnati, Miami y San Diego con un 61.9 por ciento cada uno, según informó la Major League Baseball este lunes. Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tuvieron la tasa más baja, ganando apenas el 21.4 por ciento de las apelaciones al Sistema Automatizado de Bola y Strike. Baltimore tiene un 25 por ciento, los New York Mets un 35.3 y Texas el 38.1 por ciento.

COMING SOON: The Automated Ball-Strike Challenge System (ABS) presented by @TMobile will be used during Spring Training games for the first time ever.



ABS has been tested in the minor leagues since 2021, and 2025 will be the first test with the Major League players. About 60% of… pic.twitter.com/8Nc91IBfyc — MLB (@MLB) February 20, 2025

La MLB anunció que la tasa de éxito global fue del 51.3 por ciento, con una media de 2.3 entradas por partido. Los New York Yankees promediaron más fallos, con 3.8 por partido, ganando el 52.6 por ciento. Minnesota fue segundo con 3.6 (ganando el 58.3), seguido de Boston con 3.2 (55.2) y Colorado (55.6) y San Francisco con 3.0 de aciertos. La MLB experimentó con ABS durante los entrenamientos de primavera del año pasado y los equipos ganaron el 52.2 por ciento de sus desafíos (617 de 1,182). La MLB comenzó a probar en las ligas menores en 2019.

Los ampayers serán retados más de seguido

Cada equipo tiene la capacidad de impugnar dos decisiones por partido. Un equipo mantiene su desafío si tiene éxito, similar a las regulaciones para equipos de las grandes ligas con revisiones en vídeo, que se usaron por primera vez para las llamadas de jonrones en agosto de 2008 y se ampliaron a muchas llamadas para la temporada 2014. Un equipo que no requería un empate tras nueve entradas recibía un desafío adicional en cada entrada extra.

Fuente: Tribuna del Yaqui