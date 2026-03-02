Conflicto en Medio Oriente golpea al deporte; futbol, tenis y F1 los más afectados

Ciudad de México.- El conflicto bélico en Medio Oriente ha provocado una parálisis sin precedentes en el deporte mundial; obligando a la suspensión de torneos de futbol en esta región y dejando a figuras del tenis mundial varadas en zonas de conflicto; además de otras disciplinas que ya analizan la situación.

Una de estas es la Fórmula Uno, y este lunes el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA por sus siglas en francés), Mohammed Ben Sulayem anunció que sus decisiones estarán guiadas por "la seguridad y el bienestar" mientras el Gran Premio de Australia mantiene su calendario.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! uD83EuDD29



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season uD83DuDE4C#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026



Esta situación también deja en el aire otras pruebas del calendario, como los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita, programados para abril. A causa de esto, el fabricante de neumáticos Pirelli se vio obligado a cancelar sus ensayos en Baréin debido a las tensiones en la región, mientras organiza el regreso de su personal a Italia o Inglaterra.

El GP de Bahrein sería uno de los afectados



Además, al estar inmiscuido en el conflicto, Irán ya anunció que está duda su participación en la próxima Copa del Mundo de Norteamérica, tal como lo dio a conocer Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de futbol, quien añadió que "lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza".

Irán se encuentra ubicado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles, donde se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio. En caso de no poder asistir, su lugar podría ser tomado por Irak.

Irán podría no asistir a la Copa del Mundo

Otro evento futbolístico que sufrió un revés es la Finalissima que disputarían Argentina y España en el estadio de Lusail (Qatar) el próximo día 27, fuentes y hasta el momento, la Conmebol y la FIFA no se han manifestado de manera oficial sobre lo que puede ocurrir con el partido, o su posible cambio de escenario, ni tampoco las federaciones española y argentina.

La Finalissima entre Argentina y España, en el aire



De igual manera, el tenis se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, ya que algunos jugadores como el ruso Daniil Medvedev, quien lo ganó y otro más que participaron en el torneo ATP 500 de Dubai que finalizó el sábado, se encuentran atrapados en esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Medvedev se coronó en Dubái



Al respecto, la ATP declaró este lunes en un comunicado que "La salud, seguridad y bienestar de nuestros jugadores, personal y personal del torneo es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros del equipo permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente evento ATP 500".

Fuente: Tribuna del Yaqui