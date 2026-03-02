Destacan jugadores de Rayos y Halcones en estadísticas dentro de la temporada 2026 del Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- Con más de ocho rebotes por partido, Kiandre Gaddy, de Rayos de Hermosillo, se mantiene dentro del Top 10 de los mejores jugadores de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, luego de dos semanas del inicio de la actividad del que es considerado el circuito más intenso del deporte ráfaga en el país.

El norteamericano de 1.98 m y 25 años de edad ha promediado 8.3 rebotes en seis juegos de la competición, con 5.3 de ellos en el lado defensivo, ubicándose también dentro de los diez mejores en esa modalidad. En tablas ofensivas está en la tercera posición, con 18 en total y tres por encuentro.

Gaddy es el motor ofensivo de los Rayos

En el aspecto defensivo, Ty Toney, jugador clave desde el banquillo, ha promediado casi dos robos por partido. Kiandre Marquis Gaddy se consolida como uno de los jugadores más destacados a la ofensiva y, con un porcentaje de tiros de campo del 57.7 por ciento, se ubica en la tercera posición, sólo detrás de Arnett Moultrie y Trey Phipps en este rubro.

También Toney ha contribuido desde la banca

En cuanto a las canastas de dos puntos anotadas, el número cinco del equipo capitalino, con 35 conversiones, se coloca en la quinta posición, con un porcentaje de efectividad del 62.5 por ciento. Otro jugador del conjunto hermosillense que se destaca, es Romeao Ferguson, quien se localiza dentro de los diez mejores en intentos y anotados desde la línea de tiros libres, al haber convertido 25 tiros tras las tres primeras series de la temporada 2026 del Cibacopa.

Quienes también han mostrado su calidad dentro de las duelas, son los jugadores de los Halcones de Obregón, quienes se ubican en los primeros puestos en cuanto a estadísticas, principalmente ofensivas, lo que mantiene al equipo emplumado en los primeros planos en lo que va de la competencia.

Perkins es el líder en asistencias en la liga

Uno de ellos es Tony Farmer, quien se encuentra al frente de los mejores anotadores de toda la liga, con un promedio de 20.7 puntos por encuentro; escoltado por el también integrante de los emplumados, Greg Whittington, con 20.3 unidades por partido.

House no falla cuando tiene el balón en las manos

De igual manera, se destacan también el armador de Obregón, Joshua Perkins, quien se mantiene como el principal proveedor de asistencias en el torneo, con 9.0 por juego; además de Jaden House con el mayor número de canastas anotadas, con 53 y en este mismo departamento, Justin Moss marcha en la cuarta posición con 48.

Fuente: Tribuna del Yaqui