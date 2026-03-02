Halcones visita la CDMX ¿Dónde ver los partidos de Obregón contra Ángeles en la Cibacopa 2026?

Ciudad de México.- Halcones de Obregón han tenido un arranque sólido en la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, pero en un standing apretado cada victoria resulta clave para mantenerse en la parte alta de la tabla. En su siguiente serie, el conjunto emplumado viajará al centro del país para medirse por primera ocasión en la temporada 2026 a los Ángeles de la Ciudad de México.

Luego de ocho encuentros disputados, los comandados por el coach Manu Gelpi se encuentran en la tercera posición de la tabla tras haber conseguido cinco victorias y, en cambio, solo han sufrido tres descalabros. En cambio, los capitalinos se encuentran en penúltimo puesto, aunque con un duelo menos, lo que les alcanza para estar solo por arriba de los Pioneros de Los Mochis.

La serie más reciente para la escuadra emplumada fue en casa, cuando recibieron a Toros Laguna, quien llegó a tierras cajemenses como el líder de la clasificación y, tras dividir resultados, bajó al segundo puesto. Ambos compromisos fueron muy disputados, ya que el primero se cargó para el lado de Halcones y el cierre de la serie fue para el conjunto lagunero, siendo los dos con una diferencia mínima de cinco unidades en el conteo final.

En este cruce, el jugador más destacado para la quinteta de Obregón fue Tonny Farmer, quien, sumando las actuaciones de los dos compromisos, alcanzó las 45 unidades encestadas, además de llevarse 15 rebotes. Esto lo ha llevado a liderar toda la Cibacopa en promedio de puntos por partido con 20.7, seguido por su compañero de equipo, Greg Whittington, con 20.3.

En cambio, los Ángeles regresarán a casa luego de su visita a Sinaloa para medirse contra Caballeros de Culiacán. El equipo de la CDMX ha tenido un mejor paso cuando juega en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, ya que aquí solo ha sido derrotado en una ocasión, lo que contrasta con los cinco descalabros obtenidos en gira.

Horarios de Halcones de Obregón vs. Ángeles de la CDMX

Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, Ciudad de México

Fechas: Juego 1 - martes, 3 de marzo / juego 2 - miércoles, 4 de marzo

Horario: 20:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui