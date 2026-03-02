Judge disfruta la oportunidad como capitán de Estados Unidos en el Clásico Mundial

Phoenix, Arizona.- Para Aaron Judge, estrella de los New York Yankees, ponerse la camiseta del equipo de su país tiene un significado especial, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto que azota Oriente Medio tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron hace tres días.

El toletero tres veces MVP de la Liga Americana es el capitán de Estados Unidos, de cara al Clásico Mundial de Beisbol, que se celebra del jueves al 17 de marzo, con los estadounidenses arrancando su participación contra Brasil el viernes en Houston. El equipo norteamericano tiene dos partidos de exhibición en Arizona contra los San Francisco Giants el martes y los Colorado Rockies el miércoles antes de viajar a Houston para el partido inaugural.

Captain America uD83EuDEE1



Aaron Judge makes a speech to Team USA ahead of the #WorldBaseballClassic uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/xeaiiAgRxF — MLB (@MLB) March 2, 2026

"Están pasando muchas cosas locas en el mundo ahora mismo", dijo Judge tras el entrenamiento del equipo el lunes. "Cuento mis bendiciones cada día por tener la oportunidad de venir aquí, jugar al juego que amo, tener a mi familia cerca y estar rodeado de estos grandes chicos".

El jardinero de 33 años dijo que se dirigió al equipo durante una reunión, diciéndoles al grupo que aprovecharan la oportunidad y se conocieran mejor. Judge añadió que ser capitán del equipo es uno de los mayores honores de su carrera. Aunque varios miembros más de la plantilla han jugado para Estados Unidos en eventos anteriores del WBC u otras competiciones internacionales, esta es la primera experiencia del siete veces All-Star.

Judge no oculta su orgullo por defender estos colores

"Le di la vuelta (a la camiseta) y miré la parte delantera donde dice USA y me impactó de verdad", dijo. "Empecé a pensar en que algunos de nosotros probablemente tenemos personas que han servido en el ejército en nuestra familia o personas que conocemos que han servido en el ejército".

"Eso fue lo primero que pensé, hay personas ahí fuera que han sacrificado todo por este país para permitirme tener a mi esposa segura en casa, a mi hija segura en casa y tener la oportunidad de venir aquí a jugar a un juego de niños", aseguró el cañonero.

Fuente: Tribuna del Yaqui