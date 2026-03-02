Ohtani desata la locura en Japón, a su llegada para disputar el Clásico Mundial de Beisbol

Osaka, Japón.- No cabe duda que Shohei Ohtani es todo un acontecimiento a donde quiera que se presente, luego de que circularan en redes sociales los momentos del arribo de la estrella nipona a la ciudad de Osaka junto a la selección de Japón que participará en Clásico Mundial de Beisbol.

Y es que cuando la superestrella de dos vías de los Dodgers y el resto de la selección de Japón llegaron el domingo a la estación Shin-Osaka, en Osaka, a solo días del inicio de su participación en el Clásico, cientos fanáticos que observaban al equipo bajar del tren permanecían en silencio. Al menos al principio. Luego Ohtani descendió, y el caos estalló casi de inmediato.

Shohei Ohtani como cualquier ciudadano japonés uD83DuDE32 uD83CuDDEFuD83CuDDF5



uD83DuDE05 Lo bueno que no le tocó la hora pico. pic.twitter.com/ZTEO7ZnnhL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 1, 2026

Pero ya para nadie es sorpresa el que Ohtani sea el mayor imán del equipo japonés. No solo el cuatro veces Jugador Más Valioso y viene de conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva con los Dodgers, sino que fue él quien aseguró el título de Japón en el Clásico Mundial del 2023 al ponchar a Mike Trout para derrotar a Estados Unidos en el juego por el campeonato. En ese torneo, Ohtani bateó .435 con un jonrón, ocho carreras impulsadas y un OPS de 1.345, mientras lanzaba 9.2 entradas, ponchando a 11 bateadores y registrando una efectividad de 1.86.

El jugador es uno de los más queridos por todos

Ohtani también ha revitalizado el interés de las aficionados nipones por el beisbol, llevando multitudes a los estadios donde se presenta y generando un ambiente de fiesta en cada encuentro. Su carisma natural se ha ganado el cariño de todos, no solo de sus compañeros.

Japón espera llegar lejos con él en su roster

Y aunque Ohtani no lanzará en el Clásico del 2026, sigue siendo la gran figura de un conjunto japonés que cuenta con destacados jugadores de MLB como Yoshinobu Yamamoto, Yusei Kikuchi, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida. Japón disputará sus últimos juegos de preparación ante dos equipos de la NPB (Liga Japonesa de Beisbol Profesional) los Orix Buffaloes y los Hanshin Tigers, lunes y martes, antes de iniciar la acción del Grupo C del Clásico el viernes frente ante China Taipéi.

Fuente: Tribuna del Yaqui