Rayos de Hermosillo vs Venados de Mazatlán EN VIVO; dónde VER la serie de la Cibacopa 2026

Mazatlán, Sinaloa.- Los históricos Rayos de Hermosillo están buscando su mejor faceta luego del arranque complicado que han tenido en la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa. En su cuarta serie de la temporada 2026, la quinteta de la capital sonorense se trasladará hasta el puerto sinaloense para enfrentarse a Venados de Mazatlán, que tampoco atraviesa por su mejor momento.

La escuadra hermosillense se encuentra relegada hasta la novena posición de la tabla tras haber conseguido solo dos triunfos y, en cambio, se han llevado cuatro descalabros, lo que los deja con un porcentaje de victorias de 0.333. En el mismo tenor, Venados llega en un estado de forma similar, ya que se lleva el octavo peldaño de la tabla con un promedio de triunfos apenas superior luego de los ocho compromisos disputados.

Los comandados por el coach Elián Villafañe vienen de sus días libres, pues la temporada 2026 del Cibacopa cuenta con un número impar de equipos, lo que obliga a que una escuadra descanse en cada serie. Es por esto que Rayos retoma la actividad, siendo sus compromisos más recientes cuando recibieron a Toros Laguna.

El equipo coahuilense llegó a la Arena Sonora con etiqueta de invicto, pero esa condición terminó el 24 de febrero cuando los locales se llevaron el triunfo con un cómodo 85-73; Kiandre Gaddy fue el MVP del encuentro al anotar 14 puntos y colectar nueve rebotes. El cierre de la serie se terminó inclinando para la visita, quienes se llevaron el marcador con 13 unidades de diferencia.

Por su parte, Venados regresa a casa luego de su visita a Los Mochis, donde terminaron dividiendo resultados con Pioneros; los locales se anotaron el primer compromiso con un aplastante 104-87 y Mazatlán correspondió con un marcador de 93-87 en la segunda jornada. Latrell Jones destacó por los porteños luego de llevarse 34 puntos, además de 13 rebotes y tres asistencias.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Venados de Mazatlán

Sede: Lobo DOME, Mazatlán, Sinaloa

Fechas: Juego 1 - martes, 3 de marzo / juego 2 - miércoles, 4 de marzo

Horario: 21:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui