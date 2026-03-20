Chivas del Guadalajara vs Rayados de Monterrey EN VIVO; dónde ver la jornada 12 del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Las Chivas del Guadalajara se meterán a la complicada cancha del Estadio BBVA para enfrentarse a Rayados de Monterrey en acciones correspondientes a la jornada 12 del Clausura 2026. Ambas escuadras enfrentan panoramas distintos, aunque la victoria será de vital importancia para mantener adelante sus aspiraciones para alcanzar el título.

El 'Rebaño Sagrado' llega como superlíder del circuito, tras colectar nueve victorias y solo dos descalabros; con dichas estadísticas, los comandados por Gabriel Milito encabezan la tabla de posiciones al sumar 27 unidades, superando por solo una al Cruz Azul. Por su parte, los regiomontanos están en el noveno peldaño, cayendo dramáticamente en las últimas semanas al acumular solo un triunfo en sus últimos cinco encuentros.

Las Chivas llegarán al encuentro con un buen momento anímico, pues hace un par de días fue cuando lograron regresar a la primera posición con una histórica goleada al León FC, partido que se jugó a media semana, reponiendo un encuentro pendiente de la jornada 9. La letal ofensiva rojiblanca se repartió en partes iguales entre Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, la 'Hormiga' González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos, todos ellos responsables de las cinco anotaciones.

¡Inalcanzable para el arquero rival! uD83DuDE24



Así fue la definición de 'Hormiga' desde los 11 pasos uD83DuDD1D



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En cambio, el Monterrey viene de un empate que dejó sabor de derrota ante Bravos de Juárez, pues luego de dominar gran parte del encuentro, dejaron ir el triunfo de último minuto. Uroš Ðurdevic inauguró el marcador con una anotación de vestidor y en el agregado de la primera mitad, José Corona puso el dos por cero; los locales respondieron con el descuento a cargo de Jairo Torres y ya sobre el 90+2, Óscar Estupiñán firmó el empate desde los 11 pasos.

#Deportes | Monterrey deja ir la victoria y sufre un agónico empate ante Juárez en el Clausura 2026 ?https://t.co/UnCUPMcaJQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 14, 2026

Además de ser favoritos por la actualidad, el Guadalajara mantiene un buen récord jugando en el Estadio BBVA. Dentro del 'Gigante de Acero', las Chivas tienen 10 partidos oficiales desde su inauguración en el 2015, en los cuales han conseguido seis victorias, además de solo tres derrotas y un empate.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Rayados de Monterrey

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 21 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

Nos vemos este sábado en la Casa Rayada, Pandilla.uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83CuDFDF???@HEB_Mexico pic.twitter.com/VIaptznxla — Rayados (@Rayados) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui