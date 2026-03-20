¿Cristiano Ronaldo en duda para el Mundial 2026? Entrenador de Portugal revela su situación actual

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo enfrentará el que se perfila para ser la última Copa del Mundo, aunque las recientes lesiones han puesto en riesgo su participación con la Selección de Portugal. Ante esta posibilidad, Roberto Martínez, entrenador del cuadro lusitano, habló sobre la evolución en el problema muscular más reciente que ha limitado la actividad del atacante de talla internacional.

Las dudas comenzaron luego de que CR7 quedara fuera de la convocatoria del combinado portugués para la fecha FIFA de marzo, donde se enfrentarán a la Selección Mexicana el sábado 28 y días después tendrán como segundo rival a los Estados Unidos. Su ausencia se debe a la lesión muscular sufrida con el Al Nassr hace un par de semanas, por la que tuvo que ser trasladado a España para tener una atención más especializada.

Ante las especulaciones, Martínez aseguró que, al momento, la participación de Ronaldo en la Copa de Mundo 2026 no está en riesgo, pues el problema muscular que enfrenta no es de mayor gravedad, además de afirmar que ya se encuentra en la recta final de la rehabilitación, por lo que su regreso a las canchas con el equipo saudí es inminente.

No está en riesgo el Mundial 2026 para Cristiano Ronaldo. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico".

A pesar de no contar con la que es su mayor figura, el estratega confía en que la lista de convocados es lo suficientemente competitiva para dar un buen espectáculo en la que será la reapertura del Estadio Azteca (ahora conocido como Estadio Banorte). "Es una lista de oportunidad, jugadores nuevos y que pueden hacer algo diferente".

Quien sí quedó prácticamente descartado para la justa mundialista fue Paulinho, delantero estelar de los Diablos del Toluca; Roberto Martínez comentó que el atacante que milita en la Liga MX tiene nivel para estar en la selección, pero su estilo de juego es muy similar al que brindan otros delanteros de mayor envergadura. "Paulinho es un jugador que respetamos mucho, lo seguimos, está haciendo goles en México, pero es un perfil que nos dan Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos".

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El Tricampeón de goleo de Toluca quedó fuera de la lista de Roberto Martínez a pesar de la baja de Cristiano Ronaldo



uD83DuDDE3? "Buscamos otro perfil de delanteros", dijo el DT español. pic.twitter.com/jgmpeaccHM — Futbol Picante (@futpicante) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui