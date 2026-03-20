Cristiano Ronaldo le 'pega' a la reventa; rematan boletos para el duelo entre México y Portugal

Ciudad de México.- El partido entre la Selección Mexicana y Portugal había sido un éxito tras su confirmación, no solo porque será la reapertura del Estadio Azteca, sino que también tendría el atractivo de traer a Cristiano Ronaldo a tierras nacionales por primera ocasión. Es por ello que, luego de la confirmación de que el atacante lusitano no tendría participación por un tema muscular, el costo de las entradas ha caído de manera considerable.

Cabe recordar que los boletos se agotaron a las pocas horas de haberse puesto a la venta, a pesar de las distintas fallas que presentó 'Fanki', una boletera digital de origen colombiano. Fueron más de 230 mil usuarios que ingresaron a las filas virtuales para intentar obtener una entrada para dicho partido cuando de manera repentina, el estatus del evento fue cambiado a sold out.

#Deportes | Entre caos y fallas; se agotan los boletos para ver a CR7 y Portugal contra la Selección Mexicana ?uD83CuDF9F?https://t.co/KxZWDw29Bs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

En un par de días, miles de los boletos se comenzaron a comercializar en distintos portales de reventa a precios que superaban el costo original por márgenes de más del mil por ciento. Los boletos más accesibles, ubicados en los anillos superiores del Estadio Banorte, rondaban entre los 6 y 7 mil pesos.

Desde hace unas semanas, justo cuando se puso en duda la participación de CR7 en el duelo ante la Selección Mexicana, el costo de los tickets había descendido de manera considerable, pero aún seguía triplicando el precio inicial. Durante las primeras horas del viernes, 20 de marzo, se hizo pública la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA de marzo y la ausencia de Ronaldo asestó el golpe final contra los revendedores.

En Viagogo, uno de los portales más populares en el segundo mercado de boletos, las entradas con valor más bajo se encuentran hasta en mil 770 pesos cada una. Si bien aún es un precio elevado tomando en cuenta el valor inicial, está lejos de los 7 mil pesos en los que estaba valorado hace un par de meses.

Aun sin Cristiano Ronaldo, el partido entre México y Portugal apunta a ser uno de los mejores que se han celebrado en territorio azteca durante los últimos años, pues contará con figuras de nivel internacional como Vitinha, Joao Cancelo y Bruno Fernandes. El compromiso se llevará a cabo el sábado 28 de marzo y marcará la recta final en la preparación para la Copa del Mundo 2026.

¡Solo 9?? días nos separan de volver a encontrarnos en el #EstadioBanorte! uD83CuDFDF?#LaHistoriaSigue y se está por escribir un nuevo capítulo. uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/g03zza17Ng — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui