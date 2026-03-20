El cajemense Luis Angulo y el nogalense Adrián Cruz disputarán el campeonato estatal de los superligeros

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 21 de marzo se vivirá una 'Noche de Poder' en Hermosillo, Sonora, donde el cajemense Luis Angulo y el nogalense Adrián Cruz tendrán la gran oportunidad de su vida cuando disputen el campeonato del estado de Sonora.

La contienda será a ocho asaltos y donde también los dos pugilistas demostrarán quién es el mejor peso superligero de la región, ya que el año pasado también se vieron las caras arriba del ring y protagonizaron una auténtica guerra que terminó en un polémico empate.

Ahora, tanto 'El Flaco' Angulo como el 'Rayo' Cruz llegan con una preparación diferente y con el objetivo de levantar su primer campeonato de su todavía corta carrera dentro del pugilismo profesional. Este viernes, los dos boxeadores no tuvieron problemas con marcar las 140 libras, por lo que están listos para intercambiar metralla.

El de Ciudad Obregón llega con una marca de 10 victorias, seis derrotas, dos empates y siete nocauts, pasando por uno de sus mejores momentos, ya que únicamente ha caído una vez en sus últimos cinco compromisos. Además, forma parte del team Álvarez, que comanda Óscar Álvarez.

Haré todo lo posible para ganar; el cinturón está muy elegante, eso me motiva. Desde el primer episodio saldré a tirar golpes. La pelea pasada me confié, pensé que tenía el combate ganado; ahora no será así, me preparé muy bien", declaró Luis Angulo para TRIBUNA.

"Desde diciembre me estoy preparando, me tocó ser sparring de todos mis compañeros, de Óscar Álvarez, quien viene de ganar en Estados Unidos, Víctor Peñuñuri y Tadeo Chaira, que estelarizaron peleas hace unos días en Obregón, entre otros", añadió el pugilista.

Por otra parte, Adrián Cruz ostenta un récord de cuatro victorias, dos derrotas y tres nocauts. Su brinco al profesionalismo lo comenzó en su ciudad natal, pero tras tener un complicado debut, el 'Rayo' decidió mudarse a la ciudad de Hermosillo, y desde ese momento no ha perdido como profesional.

El choque entre Luis Angulo y Adrián Cruz será el estelar de una gran función de boxeo que se realizará en el gimnasio Sergio Maldonado Cota, de Hermosillo. En la función también estarán subiendo al ring jóvenes promesas de diferentes regiones de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui