El Itson y la Unison están listos para recibir los Juegos Regionales Anuies 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Teniendo como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y la Universidad de Sonora (Unison), los días del 21 al 28 de marzo se llevará a cabo la etapa regional de los Juegos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

En rueda de prensa realizada en la Unidad Náinari del Itson, se anunciaron los detalles de esta importante justa deportiva que convertirá al estado de Sonora en el punto de encuentro del deporte universitario del noroeste del país, con la participación de poco más de 1,800 alumnos deportistas.

En rueda de prensa se anunciaron los detalles del evento

Autoridades del Tecnológico de Sonora destacaron la importancia de esta justa deportiva que reunirá a estudiantes atletas de instituciones de educación superior de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, quienes competirán por su pase a la etapa nacional.

Presidiendo el evento, el doctor Gabriel Galindo Padilla, director de Extensión Universitaria, en representación del rector del Itson fue el encargado de brindar el mensaje de bienvenida, destacando el papel del Instituto Tecnológico de Sonora como universidad anfitriona de este evento de impacto regional.

El soccer es una de las disciplinas que estarán disputándose

"Damos la bienvenida a los deportistas, entrenadores, y todas las delegaciones que nos van a acompañar, estamos seguros de tener competencias de muy buen nivel y espíritu deportivo, ya que en esta región se encuentran los equipos del más alto nivel nacional. Reiteramos nuestro compromiso como institución de brindar las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del evento", expresó Galindo Padilla.

El flag football también se jugará en esta competencia

Los competencias deportivas se realizarán en dos sedes: del 21 al 23 de marzo en la Unison en Hermosillo, con las disciplinas de basquetbol 3x3, futbol flag y futbol soccer; mientras que del 23 al 28 de marzo las instalaciones del Itson albergarán encuentros de basquetbol, beisbol, futbol bardas, softbol, voleibol de sala y voleibol de playa.

También se dio a conocer que para este evento, el Itson participará con una delegación formada por 174 estudiantes deportistas, 97 de ellos mujeres y 77 hombres, quienes competirán en las 9 disciplinas deportivas. El equipo se complementa con 24 entrenadores, conformado por 4 mujeres y 20 hombres.

Fuente: Tribuna del Yaqui