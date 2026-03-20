Frayles de Guasave sorprenden a los Halcones de Obregón al iniciar serie en la Arena Itson

Ciudad Obregón, Sonora.- Trey Phipps encestó sólo tres puntos durante los primeros 10 minutos de juego, pero a partir del segundo cuarto, el guardia se despachó con 25 unidades más para encabezar el ataque de su equipo y los Frayles de Guasave pegaron primero al abrir serie en Ciudad Obregón con una victoria de 114-92 ante los Halcones.

El encuentro entre dos de los mejores equipos en lo que va de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa resultó muy parejo en un comienzo, con los visitantes en la Arena Itson tomando ligera ventaja de 27-25, pero a partir del segundo cuarto la balanza se inclinó de un solo lado.

A partir de ahí, los sinaloenses comenzaron a incrementar la distancia en la pizarra, aprovechando los yerros del equipo emplumado que se vio superado por los rompimientos rápidos de los Frayles, encabezados por Trey Phipps, quien encestó 14 puntos para que Guasave se fuera al descanso de medio tiempo con ventaja de 16 unidades: 58-42.

Gelpi nunca pudo encontrar la fórmula para frenar al rival

También la puntería de larga distancia de los foráneos influyó en lo abultado del marcador en esta primera mitad, tras acertar el 60 por ciento de sus disparos desde fuera del área (9-15), por tan sólo un 36 por ciento de los obregonenses (4-11). Tras el entretiempo, los Frayles sostuvieron su ofensiva con la misma fórmula, manteniendo siempre la ventaja y aunque los Halcones se quedaron con el cuarto (26-25), nunca pudieron acortar la distancia para llegar a los últimos 10 minutos con el marcador 83-68.

Los aficionado se quedaron con las ganas de ver ganar s u equipo

El cierre, a diferencia de otros encuentros para Halcones no fue el deseado, ya que nunca lograron acercarse más allá de 12 unidades, lo que al final les costó la derrota en este primer juego para ellos en la segunda vuelta de la campaña del Cibacopa.

Los mejores ofensivos por los Frayles fueron Trey Phipps con 28 puntos, Sa´eed Nelson agregó 23 unidades y Jay Pal con un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes. Por los Halcones, Davonte Gaines respondió con un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes, Jaden House agregó 17 y Joshua Perkins 15.

Fuente: Tribuna del Yaqui