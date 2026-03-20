Futbolista de San Ignacio Río Muerto es convocado por primera vez a la Selección Mexicana

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Es una realidad que en los últimos años, Sonora ha dado un golpe de calidad en futbol, con jugadores militando en la primera división e inclusive algunos jugando en Europa. Este viernes 20 de marzo, el estado añade otro capítulo de historia en dicho deporte, ya que el jovencito Eder López fue convocado a la selección nacional.

El de San Ignacio Río Muerto forma parte de la lista de futbolistas que integrarán al Tri Sub-23 para la próxima Fecha FIFA del 22 y 30 de marzo. Es la primera vez que el sonorense es llamado por la Selección Mexicana en cualquier categoría y esto se debe al gran presente que tiene con el FC Juárez.

Con los exconocidos como Bravos, el joven de 20 años se ha afianzado como uno de los defensas de confianza de Pedro Caixinha, estratega que le ha dado varios minutos en el actual torneo Clausura 2026, donde marchan en la posición número 13 de la tabla general.

Por otra parte, el sonorense en los últimos dos años ha tenido constancia con el primer equipo de los Bravos de Juárez, sumando ya 21 partidos oficiales entre juegos de primera división con la Liga MX y unos partidos también de carácter internacional, en la Leagues Cup.

Cabe destacar que Eder López y la Selección Mexicana Sub-23 enfrentarán al primer equipo de Pumas UNAM el viernes 27 de marzo en Cantera de la Ciudad de México; posteriormente, chocarán frente al conjunto Sub-21 de los Diablos Rojos de Toluca en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el lunes 30 de marzo.

En FC Juárez se tiene como prioridad impulsar y consolidar al futbolista joven mexicano y este tipo de convocatorias afianzan el proyecto y el compromiso que tiene el club a futuro. Le deseamos mucho éxito, Eder en este microciclo y partidos amistosos con la Selección Mexicana Sub-23", escribió el club en sus redes sociales acerca de la convocatoria del sonorense.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC4FEder López es convocado a la Selección Mexicana Sub-23



uD83DuDCF0Más información:https://t.co/eWZLo4D8K1 pic.twitter.com/5Sl6LL3Er7 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 20, 2026

Además de Eder López, en esta misma semana otros futbolistas del estado como el navojoense Johan Vásquez y el hermosillense César Montes también fueron convocados, pero por la selección mayor, previo a los duelos amistosos que tendrán la siguiente semana ante Portugal y Bélgica.

Fuente: Tribuna del Yaqui