Kevin De Bruyne encabeza la poderosa convocatoria de Bélgica para enfrentar a México en la fecha FIFA

Ciudad de México.- La Selección de Bélgica reveló quiénes serán sus jugadores convocados para los dos duelos que tienen programados durante la fecha FIFA de marzo. Una lista balanceada que incluye a elementos de la talla de Kevin De Bruyne, además de que tendrá a varios debutantes, es la que el combinado europeo usará para enfrentarse a las selecciones de México y Estados Unidos en la misma gira.

El atacante del Manchester City es quien encabeza el poderoso listado y tendrá uno de sus primeros compromisos tras haber completado la recuperación por un problema en el músculo flexor de la pierna, que lo tuvo alejado de las canchas desde octubre del 2025. Otros de los elementos más llamativos que tendrán actividad en la ventana internacional son Romelu Lukaku, Jeremy Doku y Leandro Trossard.

Rudi García, entrenador de Bélgica, hizo una convocatoria de 28 jugadores, incluyendo a los juveniles Nathan De Cat, Mika Godts y Lucas Stassin, todos ellos considerados promesas del combinado. El estratega aseguró que la gira por suelo estadounidense será una oportunidad idónea para probar nuevas caras y que estas se ganen un lugar para el Mundial 2026.

"Le talent n'attend pas le nombre des années." - Rudi Garcia revisite Corneille pour nous parler de la sélection de Nathan De Cat ! uD83DuDC76 #RTLsports pic.twitter.com/meKLNpPWEv — RTL sports (@RTLsportsbe) March 20, 2026

Convocatoria de Bélgica para la fecha FIFA de marzo

Porteros : Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt Defensas : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate

: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate Mediocampistas : Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel Delanteros: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard

28 Devils ready for some march Madness. uD83DuDD25 pic.twitter.com/51uzCid2cS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

Aun con la lista plagada de estrellas, una de las ausencias más notables es la de Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid que tuvo un problema muscular en el último duelo de la Champions League. El cancerbero internacional sufrió una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho y, de acuerdo a información extraoficial, esto lo estaría alejando de las canchas por un lapso entre las seis y ocho semanas.

#Deportes | Thibaut Courtois (@thibautcourtois) será baja del Real Madrid; no estará en Champions y tampoco enfrentará a México??https://t.co/zt8PNuMPao — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui