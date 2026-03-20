Keylor Navas se quedará en la Liga MX; el costarricense extiende su acuerdo con Pumas

Ciudad de México.- Keylor Navas es una de las figuras más importantes que han llegado a la Liga MX y desde hace varias semanas estaba en duda su continuidad dentro del balompié azteca hasta ahora. De acuerdo a la información proveniente del entorno del jugador, ya habrían llegado a un acuerdo con los Pumas UNAM para extender su contrato por al menos un año más.

Navas fue anunciado como uno de los fichajes 'bomba' del Apertura 2025 y desde entonces, se ha convertido en uno de los porteros más efectivos que tiene en la actualidad la Liga MX. En el Clausura 2026, el cancerbero tico, en las 11 jornadas disputadas hasta ahora, donde ha recibido 12 anotaciones, ha logrado guardar su arco en ceros durante cuatro compromisos y es uno de los principales responsables para que Pumas se encuentre peleando en la parte alta de la tabla.

Cabezazos de Gabriel "Toro" Fernández y Amaury García (ambos de Cruz Azul) que terminan en una atajada de Keylor Navas (Pumas UNAM); narración de @pacogonzaleztv para TUDN USA pic.twitter.com/ylSzSdHnfl — lilboimx (@lilboimx) March 15, 2026

A pesar de ser una figura clave en las aspiraciones universitarias, fue un propio directivo quien puso en duda su continuidad con la escuadra capitalina luego de que Antonio Sancho confesara a inicios de año que no estaba dentro de sus prioridades el renovar su contrato. Desde entonces, fueron varias las ocasiones en las que se puntualizó que las negociaciones habían comenzado, aunque sin llegar a buen puerto hasta hoy.

#Deportes | Keylor Navas y la directiva de Pumas habrían comenzado las negociaciones para extender el contratouD83DuDCC3?https://t.co/uiH0WKWgMm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

Fue durante las primeras horas del viernes 20 de marzo que a través de varios medios especializados trascendió la noticia de que Navas y Pumas habían firmado un acuerdo. El tratado se prolongó tanto en cerrarse que ambas partes intentaban establecer condiciones diferentes.

El entorno del arquero tico puntualizó que sus intenciones iniciales eran alcanzar un contrato multianual, lo cual fue negado en primera instancia por parte de la directiva capitalina. Tras varias contraofertas, trascendió que el acuerdo final fue de un año, incluyendo una cláusula para un año extra, sin especificar montos de la transacción.

¡KEYLOR NAVAS SEGUIRÁ EN PUMAS! uD83DuDD25 uD83CuDDE8uD83CuDDF7



El arquero tico llegó a un acuerdo con la Directiva universitaria para continuar en el equipo uD83DuDC3E pic.twitter.com/KmTmXFyA9Q — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 20, 2026

Tras esta noticia, se garantizó la permanencia de Keylor Navas en el balompié mexicano, a pesar de haber recibido propuestas llamativas por parte de la MLS y otros circuitos que han tomado relevancia en el mundo futbolístico en los últimos años. Además, la Liga MX pudiera ser quien vea retirarse de las canchas a una de las mayores figuras internacionales bajo el arco de los años recientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui